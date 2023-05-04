https://uz.sputniknews.ru/20230504/xor-turetskogo-spel-na-uzbekskom-yazyke--video-34636127.html
Хор Турецкого спел в Ташкенте на узбекском языке — видео
Хор Турецкого спел в Ташкенте на узбекском языке — видео
В Ташкенте на площадке посольства России в Узбекистане прошел концерт легендарного "Хора Турецкого" и известной арт-группы SOPRANO. 04.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-04T20:57+0500
2023-05-04T20:57+0500
2023-05-04T21:07+0500
узбекистан
россия
культура
хор турецкого
концерт
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ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Легендарный "Хор Турецкого" спел на узбекском языке песню Фарруха Закирова "Мажнунтол".Концерт коллектива прошел в Посольстве России в Узбекистане. Вместе с "Хором Турецкого" выступила известная арт-группа SOPRANO.Послушать живое исполнение музыкальных коллективов пришли сотни соотечественников и представители культурных диаспор республики.Читайте также: Видео: "Хор Турецкого" выступил в Ташкенте
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан, россия, культура, хор турецкого, концерт
узбекистан, россия, культура, хор турецкого, концерт
Хор Турецкого спел в Ташкенте на узбекском языке — видео
20:57 04.05.2023 (обновлено: 21:07 04.05.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В Ташкенте на площадке посольства России в Узбекистане прошел концерт легендарного "Хора Турецкого" и известной арт-группы SOPRANO.
ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Легендарный "Хор Турецкого" спел на узбекском языке песню Фарруха Закирова "Мажнунтол".
Концерт коллектива прошел в Посольстве России в Узбекистане. Вместе с "Хором Турецкого" выступила известная арт-группа SOPRANO.
Послушать живое исполнение музыкальных коллективов пришли сотни соотечественников и представители культурных диаспор республики.