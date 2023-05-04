https://uz.sputniknews.ru/20230504/xor-turetskogo-spel-na-uzbekskom-yazyke--video-34636127.html

Хор Турецкого спел в Ташкенте на узбекском языке — видео

Хор Турецкого спел в Ташкенте на узбекском языке — видео

В Ташкенте на площадке посольства России в Узбекистане прошел концерт легендарного "Хора Турецкого" и известной арт-группы SOPRANO. 04.05.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

россия

культура

хор турецкого

концерт

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ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Легендарный "Хор Турецкого" спел на узбекском языке песню Фарруха Закирова "Мажнунтол".Концерт коллектива прошел в Посольстве России в Узбекистане. Вместе с "Хором Турецкого" выступила известная арт-группа SOPRANO.Послушать живое исполнение музыкальных коллективов пришли сотни соотечественников и представители культурных диаспор республики.Читайте также: Видео: "Хор Турецкого" выступил в Ташкенте

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узбекистан, россия, культура, хор турецкого, концерт