https://uz.sputniknews.ru/20230505/uzbekistan-otsenka-aktivnost-region-34641855.html
В Узбекистане оценили вовлеченность регионов в реализацию "Инициативного бюджета"
В Узбекистане оценили вовлеченность регионов в реализацию "Инициативного бюджета"
Лидируют 60 районов и городов республики, набравшие от 71 до 100 баллов
2023-05-05T10:37+0500
2023-05-05T10:37+0500
2023-05-05T10:43+0500
узбекистан
госбюджет
минфин узбекистана
район
город
население
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На информационном портале "Открытый бюджет" Министерство экономики и финансов оценило деятельность регионов по вовлеченности граждан в формирование бюджета, сообщает Управление по связям с общественностью министерства.Активность регионов оценивали по 5 критериям:По итогам оценки по 100 балльной системе за I квартал сформировали рейтинг регионов по вовлеченности граждан в формирование бюджета. В частности:Победителями признали 1 666 проектов стоимостью 1,5 трлн сумов в 1 419 махаллях. За эти проекты проголосовали более 7,7 млн. граждан.Напомним, в Узбекистане действует портал "Открытый бюджет", где публикуется информация о государственном бюджете и госдолге. В нем есть раздел "Инициативный бюджет". Инициативное бюджетирование предполагает непосредственное участие населения в местном самоуправлении путем выдвижения своих инициатив.Граждане участвуют в распределении части местного бюджета на проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ.Читайте также:
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узбекистан госбюджет население инициативный бюджет регионы районы города рейтинг вовлеченность формирование
узбекистан госбюджет население инициативный бюджет регионы районы города рейтинг вовлеченность формирование
В Узбекистане оценили вовлеченность регионов в реализацию "Инициативного бюджета"
10:37 05.05.2023 (обновлено: 10:43 05.05.2023)
Лидируют 60 районов и городов республики, набравшие от 71 до 100 баллов.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
На информационном портале "Открытый бюджет" Министерство экономики и финансов оценило деятельность регионов по вовлеченности граждан в формирование бюджета, сообщает
Управление по связям с общественностью министерства.
Активность
регионов оценивали по 5 критериям:
достоверное и качественное проведение квалификационного этапа рабочей комиссией;
степень вовлеченности граждан в бюджетный процесс;
своевременное и полное перечисление средств в "
Фонд гражданских инициатив";
эффективность и результативность реализации мероприятий, сформированных на основе общественного мнения;
уровень организации системной работы с заказчиками по реализации проектов.
По итогам оценки по 100 балльной системе за I квартал сформировали рейтинг регионов по вовлеченности граждан в формирование бюджета. В частности:
60 районов и городов набрали от 71 до 100 баллов - "зеленая зона";
94 района и города – от 55 до 71 балла -"желтая зона";
54 района и города с оценкой ниже 55 признали "красной зоной".
Победителями признали 1 666 проектов стоимостью 1,5 трлн сумов в 1 419 махаллях. За эти проекты проголосовали более 7,7 млн. граждан.
Напомним, в Узбекистане действует портал "Открытый бюджет", где публикуется информация о государственном бюджете и госдолге. В нем есть раздел "Инициативный бюджет".
Инициативное бюджетирование предполагает непосредственное участие населения в местном самоуправлении путем выдвижения своих инициатив.
Граждане участвуют в распределении части местного бюджета на проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ.