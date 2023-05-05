https://uz.sputniknews.ru/20230505/uzbekistan-otsenka-aktivnost-region-34641855.html

В Узбекистане оценили вовлеченность регионов в реализацию "Инициативного бюджета"

В Узбекистане оценили вовлеченность регионов в реализацию "Инициативного бюджета"

Лидируют 60 районов и городов республики, набравшие от 71 до 100 баллов

2023-05-05T10:37+0500

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узбекистан

госбюджет

минфин узбекистана

район

город

население

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На информационном портале "Открытый бюджет" Министерство экономики и финансов оценило деятельность регионов по вовлеченности граждан в формирование бюджета, сообщает Управление по связям с общественностью министерства.Активность регионов оценивали по 5 критериям:По итогам оценки по 100 балльной системе за I квартал сформировали рейтинг регионов по вовлеченности граждан в формирование бюджета. В частности:Победителями признали 1 666 проектов стоимостью 1,5 трлн сумов в 1 419 махаллях. За эти проекты проголосовали более 7,7 млн. граждан.Напомним, в Узбекистане действует портал "Открытый бюджет", где публикуется информация о государственном бюджете и госдолге. В нем есть раздел "Инициативный бюджет". Инициативное бюджетирование предполагает непосредственное участие населения в местном самоуправлении путем выдвижения своих инициатив.Граждане участвуют в распределении части местного бюджета на проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ.Читайте также:

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