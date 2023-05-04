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Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики
Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики
Политики обсудили совместные проекты и торговое сотрудничество
2023-05-04T19:06+0500
2023-05-04T19:06+0500
2023-05-04T19:09+0500
политика
узбекистан
беларусь
шавкат мирзиёев
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе переговоров политики отметили, что сотрудничество двух стран происходит в последовательном темпе.Также главы государств обсудили кооперационные проекты в фармацевтике, сельском хозяйстве, машиностроении, электротехнической и других отраслях на основе "дорожной карты", принятой ранее.Стороны согласились, что необходимо ускорить реализацию совместных проектов. По их мнению, в этом сыграют важную роль заседание Межправительственной комиссии, а также постоянные межрегиональные обмены.Читайте также:
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телефонный разговор мирзиёева и лукашенко тема что обсуждали президент узбекистана и президент беларуси узбекистан беларусь отношения сотрудничество новости новость
телефонный разговор мирзиёева и лукашенко тема что обсуждали президент узбекистана и президент беларуси узбекистан беларусь отношения сотрудничество новости новость
Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики
19:06 04.05.2023 (обновлено: 19:09 04.05.2023)
Политики обсудили совместные проекты, а также укрепление торгового сотрудничества. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает
пресс-служба узбекского лидера.
В ходе переговоров политики отметили, что сотрудничество двух стран происходит в последовательном темпе.
"Проводится комплекс двусторонних мероприятий в рамках 30-летия установления дипломатических отношений. Растут объемы взаимного товарооборота и количество совместных предприятий",- напомнила пресс-служба.
Также главы государств обсудили кооперационные проекты в фармацевтике, сельском хозяйстве, машиностроении, электротехнической и других отраслях на основе "дорожной карты", принятой ранее.
Стороны согласились, что необходимо ускорить реализацию совместных проектов. По их мнению, в этом сыграют важную роль заседание Межправительственной комиссии, а также постоянные межрегиональные обмены.