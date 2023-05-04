https://uz.sputniknews.ru/20230504/razgovor-mirziyoeva-i-lukashenko-tema-34629756.html

Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики

Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики

Политики обсудили совместные проекты и торговое сотрудничество

2023-05-04T19:06+0500

2023-05-04T19:06+0500

2023-05-04T19:09+0500

политика

узбекистан

беларусь

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе переговоров политики отметили, что сотрудничество двух стран происходит в последовательном темпе.Также главы государств обсудили кооперационные проекты в фармацевтике, сельском хозяйстве, машиностроении, электротехнической и других отраслях на основе "дорожной карты", принятой ранее.Стороны согласились, что необходимо ускорить реализацию совместных проектов. По их мнению, в этом сыграют важную роль заседание Межправительственной комиссии, а также постоянные межрегиональные обмены.Читайте также:

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