https://uz.sputniknews.ru/20230505/stoimost-proyezd-uzbekistanye-tysyacha-sum-tarif-plan-34648309.html

В Ташкенте планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте — тарифные планы

В Ташкенте планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте — тарифные планы

Согласно ожидаемому тарифному плану, стоимость проезда в общественном транспорте составит 2 тыс. сумов

2023-05-05T12:10+0500

2023-05-05T12:10+0500

2023-05-05T12:30+0500

узбекистан

плата за проезд

тарифы

автобус

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/09/31339137_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_7ad153649ed6d2dde641fc00f2cfdd81.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. До конца мая Минтранс республики изменит тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает УзА. Стоимость проезда на общественном транспорте составит 2 тыс. сумов при оплате наличными и 1 тыс. 600 сумов при безналичной оплате.Кроме того, предоставят льготы пассажирам, исходя из количества пересадок с одного транспорта на другой.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент проезд повышение оплата общественный транспорт наличные безналичная оплата автобус пассажиры