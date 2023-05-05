https://uz.sputniknews.ru/20230505/stoimost-proyezd-uzbekistanye-tysyacha-sum-tarif-plan-34648309.html
В Ташкенте планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте — тарифные планы
В Ташкенте планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте — тарифные планы
Согласно ожидаемому тарифному плану, стоимость проезда в общественном транспорте составит 2 тыс. сумов
2023-05-05T12:10+0500
2023-05-05T12:10+0500
2023-05-05T12:30+0500
узбекистан
плата за проезд
тарифы
автобус
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/09/31339137_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_7ad153649ed6d2dde641fc00f2cfdd81.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. До конца мая Минтранс республики изменит тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает УзА. Стоимость проезда на общественном транспорте составит 2 тыс. сумов при оплате наличными и 1 тыс. 600 сумов при безналичной оплате.Кроме того, предоставят льготы пассажирам, исходя из количества пересадок с одного транспорта на другой.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/09/31339137_195:0:1180:739_1920x0_80_0_0_7da42f04009be41e79107bff7601c54d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент проезд повышение оплата общественный транспорт наличные безналичная оплата автобус пассажиры
узбекистан ташкент проезд повышение оплата общественный транспорт наличные безналичная оплата автобус пассажиры
В Ташкенте планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте — тарифные планы
12:10 05.05.2023 (обновлено: 12:30 05.05.2023)
Согласно ожидаемому тарифному плану, стоимость проезда в общественном транспорте составит 2 тыс. сумов.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
До конца мая Минтранс республики изменит тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает УзА
.
Стоимость проезда на общественном транспорте составит 2 тыс. сумов при оплате наличными и 1 тыс. 600 сумов при безналичной оплате.
Кроме того, предоставят льготы пассажирам, исходя из количества пересадок с одного транспорта на другой.