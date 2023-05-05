https://uz.sputniknews.ru/20230505/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-premer-ministr-kazaxstan-alixan-smailov-34677813.html

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества

2023-05-05T19:01+0500

2023-05-05T19:01+0500

2023-05-05T19:10+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

казахстан

премьер-министр

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который находится в Узбекистане для участия в очередном заседании совместной Межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества.В ходе встречи отметили динамичное развитие двусторонних связей. Президент Узбекистана дал высокую оценку плодотворным итогам заседания Межправительственной комиссии, прежде всего достигнутым договоренностям по продвижению приоритетных экономических проектов, в том числе создания Международного центра промышленной кооперации.Особое внимание уделили наращиванию торговли и обеспечению сбалансированности показателей экспортно-импортных операций в целях достижения целевого параметра в $10 млрд в ближайшие годы. В этих целях отметили важность скорейшего запуска деятельности внешнеторговой компании.Кроме того, в качестве приоритетной задачи определили расширение портфеля инвестиционных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, добывающая промышленность, транспорт и логистика, текстильная, пищевая и другие отрасли.Читайте также: Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор

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