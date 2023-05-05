https://uz.sputniknews.ru/20230505/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-premer-ministr-kazaxstan-alixan-smailov-34677813.html
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества
2023-05-05T19:01+0500
2023-05-05T19:01+0500
2023-05-05T19:10+0500
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президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
казахстан
премьер-министр
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который находится в Узбекистане для участия в очередном заседании совместной Межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества.В ходе встречи отметили динамичное развитие двусторонних связей. Президент Узбекистана дал высокую оценку плодотворным итогам заседания Межправительственной комиссии, прежде всего достигнутым договоренностям по продвижению приоритетных экономических проектов, в том числе создания Международного центра промышленной кооперации.Особое внимание уделили наращиванию торговли и обеспечению сбалансированности показателей экспортно-импортных операций в целях достижения целевого параметра в $10 млрд в ближайшие годы. В этих целях отметили важность скорейшего запуска деятельности внешнеторговой компании.Кроме того, в качестве приоритетной задачи определили расширение портфеля инвестиционных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, добывающая промышленность, транспорт и логистика, текстильная, пищевая и другие отрасли.Читайте также: Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор
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узбекистан президент шавкат мирзиёев премьер-министр казахстан алихан смаилов сотрудничество
узбекистан президент шавкат мирзиёев премьер-министр казахстан алихан смаилов сотрудничество
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым
19:01 05.05.2023 (обновлено: 19:10 05.05.2023)
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который находится в Узбекистане для участия в очередном заседании совместной Межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества.
В ходе встречи отметили динамичное развитие двусторонних связей.
"В 2022 году товарооборот вырос на 18%, с начала этого года – на 12%. Действуют свыше 3 тысяч совместных предприятий. Увеличиваются объемы грузоперевозок. Продолжаются активные гуманитарные обмены", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана дал высокую оценку плодотворным итогам заседания Межправительственной комиссии, прежде всего достигнутым договоренностям по продвижению приоритетных экономических проектов, в том числе создания Международного центра промышленной кооперации.
Особое внимание уделили наращиванию торговли и обеспечению сбалансированности показателей экспортно-импортных операций в целях достижения целевого параметра в $10 млрд в ближайшие годы. В этих целях отметили важность скорейшего запуска деятельности внешнеторговой компании.
Кроме того, в качестве приоритетной задачи определили расширение портфеля инвестиционных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, добывающая промышленность, транспорт и логистика, текстильная, пищевая и другие отрасли.