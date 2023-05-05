https://uz.sputniknews.ru/20230505/voz-obyavila-ob-okonchanii-pandemii-koronavirusa-34678826.html

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Глава Организации заявил об отмене статуса пандемии.

2023-05-05T19:24+0500

2023-05-05T19:24+0500

2023-05-05T19:24+0500

в мире

здравоохранение

воз

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил, что пандемия COVID-19 в мире окончена, передает РИА Новости.С начала пандемии от COVID-19 официально погибло около 7 млн человек, но реальные цифры больше – около 20 млн погибших.Напомним, ВОЗ объявила ЧС из-за распространения COVID-19 30 января 2020 года, а уже 11 марта объявила о пандемии.Читайте также:

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