https://uz.sputniknews.ru/20230505/voz-obyavila-ob-okonchanii-pandemii-koronavirusa-34678826.html
ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса
ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса
Глава Организации заявил об отмене статуса пандемии.
2023-05-05T19:24+0500
2023-05-05T19:24+0500
2023-05-05T19:24+0500
в мире
здравоохранение
воз
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил, что пандемия COVID-19 в мире окончена, передает РИА Новости.С начала пандемии от COVID-19 официально погибло около 7 млн человек, но реальные цифры больше – около 20 млн погибших.Напомним, ВОЗ объявила ЧС из-за распространения COVID-19 30 января 2020 года, а уже 11 марта объявила о пандемии.Читайте также:
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воз объявила об окончании пандемии коронавируса коронавирус закончился закончилась пандемия глава всемирной организации здравоохранения тедрос гебрейесус объявил covid 19 новости здравоохранения новости мира новость
воз объявила об окончании пандемии коронавируса коронавирус закончился закончилась пандемия глава всемирной организации здравоохранения тедрос гебрейесус объявил covid 19 новости здравоохранения новости мира новость
ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса
Глава Организации заявил об отмене статуса пандемии. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил, что пандемия COVID-19 в мире окончена, передает РИА Новости
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"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", – сказал Гебрейесус.
С начала пандемии от COVID-19 официально погибло около 7 млн человек, но реальные цифры больше – около 20 млн погибших.
Напомним, ВОЗ объявила ЧС из-за распространения COVID-19 30 января 2020 года, а уже 11 марта объявила о пандемии.