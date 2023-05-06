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Это болезнь: почему человек внезапно просыпается ночью
Это болезнь: почему человек внезапно просыпается ночью
Диетолог рассказала, что пробуждения по ночам могут быть признаком болезней внутренних органов.
2023-05-06T22:00+0500
2023-05-06T22:00+0500
это интересно
болезнь
человек
диетолог
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Неожиданные пробуждения по ночам могут свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова.По ее словам, ночные пробуждения для похода в туалет или к холодильнику — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, отмечает она.По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина. Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь, поясняет врач.Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде, заключила Прудникова.Читайте также:Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозгаОт чего лимон защищает организм весной
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почему просыпаешься просыпается ночью человек диетолог признак болезнь внутренние органы здоровье советы эксперта бессонница причина
почему просыпаешься просыпается ночью человек диетолог признак болезнь внутренние органы здоровье советы эксперта бессонница причина

Это болезнь: почему человек внезапно просыпается ночью

22:00 06.05.2023
© Depositphotos.com / MitaStockImagesДевушка в постели с головой под подушкой
Девушка в постели с головой под подушкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
© Depositphotos.com / MitaStockImages
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Диетолог рассказала, что пробуждения по ночам могут быть признаком болезней внутренних органов.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Неожиданные пробуждения по ночам могут свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова.
По ее словам, ночные пробуждения для похода в туалет или к холодильнику — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, отмечает она.

"Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета. — Прим. ред.). Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола", — отметила диетолог.

По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина. Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь, поясняет врач.
Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде, заключила Прудникова.
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