https://uz.sputniknews.ru/20230506/karl-iii-koronatsiya-velikobritaniya-34698780.html
Карла III официально короновали
Карла III официально короновали
В Лондоне короновали Карла III.
2023-05-06T16:33+0500
2023-05-06T16:33+0500
2023-05-06T16:33+0500
культура
в мире
великобритания
монархия
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла коронация монарха Карла III, передает РИА Новости.В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха. Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News. При этом на ее фоне в стране проходят протесты противников монархии. В столице уже задержали нескольких несколько десятков человек, включая активистов Republic и Just Stop Oil. Как пишет Guardian, еще около двух тысяч протестующих собрались на Трафальгарской площади.Читайте также:
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карла iii официально короновали коронация карла в лондоне новый король великобритании карл 3 королева елизавета ii монархия великобритании великобритания англия новости новость протесты в великобритании причина
карла iii официально короновали коронация карла в лондоне новый король великобритании карл 3 королева елизавета ii монархия великобритании великобритания англия новости новость протесты в великобритании причина
Карла III официально короновали
В Лондоне короновали Карла III. С момента кончины его матери – королевы Елизаветы II прошло 7 месяцев.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла коронация монарха Карла III, передает РИА Новости
.
В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха.
Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.
Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News. При этом на ее фоне в стране проходят протесты противников монархии. В столице уже задержали нескольких несколько десятков человек, включая активистов Republic и Just Stop Oil. Как пишет Guardian, еще около двух тысяч протестующих собрались на Трафальгарской площади.