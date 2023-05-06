https://uz.sputniknews.ru/20230506/karl-iii-koronatsiya-velikobritaniya-34698780.html

Карла III официально короновали

Карла III официально короновали

В Лондоне короновали Карла III.

2023-05-06T16:33+0500

2023-05-06T16:33+0500

2023-05-06T16:33+0500

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монархия

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошла коронация монарха Карла III, передает РИА Новости.В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха. Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News. При этом на ее фоне в стране проходят протесты противников монархии. В столице уже задержали нескольких несколько десятков человек, включая активистов Republic и Just Stop Oil. Как пишет Guardian, еще около двух тысяч протестующих собрались на Трафальгарской площади.Читайте также:

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