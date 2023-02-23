https://uz.sputniknews.ru/20230223/alena-xmelnitskaya-provela-master-klass-dlya-studentov-vgika--podrobnosti--32469768.html

Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности

Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности

Актриса поделилась профессиональным опытом со студентами.

2023-02-23T16:11+0500

2023-02-23T16:11+0500

2023-02-23T16:11+0500

культура

узбекистан

ташкент

мастер-класс

студенты

актер

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа, передает корреспондент Sputnik.Во время встречи артистка рассказала об актерском мастерстве, работе с эмоциями и мимикой в кадре, стилях игры, а также о знаменитой системе Станиславского.Университет регулярно проводит для студентов мастер-классы разных деятелей культуры. Такие мероприятия помогают учащимся лучше усвоить знания и навыки, а также позволяют пообщаться с настоящими профессионалами, отметил директор филиала Эльдар Юлдашев.Напомним, Алена Хмельницкая – известная российская актриса, ведущая. За творческую карьеру сыграла более 80 ролей.Читайте также:В Узбекистан приедет Василий СоловьевАбрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классы

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