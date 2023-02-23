https://uz.sputniknews.ru/20230223/alena-xmelnitskaya-provela-master-klass-dlya-studentov-vgika--podrobnosti--32469768.html
Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности
Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности
Актриса поделилась профессиональным опытом со студентами.
2023-02-23T16:11+0500
2023-02-23T16:11+0500
2023-02-23T16:11+0500
культура
узбекистан
ташкент
мастер-класс
студенты
актер
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа, передает корреспондент Sputnik.Во время встречи артистка рассказала об актерском мастерстве, работе с эмоциями и мимикой в кадре, стилях игры, а также о знаменитой системе Станиславского.Университет регулярно проводит для студентов мастер-классы разных деятелей культуры. Такие мероприятия помогают учащимся лучше усвоить знания и навыки, а также позволяют пообщаться с настоящими профессионалами, отметил директор филиала Эльдар Юлдашев.Напомним, Алена Хмельницкая – известная российская актриса, ведущая. За творческую карьеру сыграла более 80 ролей.Читайте также:В Узбекистан приедет Василий СоловьевАбрамов, ДиДюЛя и фильмы: для студентов ВГИКА провели мастер-классы
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алена хмельницкая провела мастер класс для студентов вгика вгик образование в узбекистане узбекистан куда пойти учиться где получить образование высшее университеты куда пойти учиться на актера эльдар юлдашев новости новость
Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ВГИКа – подробности
Актриса поделилась профессиональным опытом и ответила на вопросы студентов.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая провела мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа, передает корреспондент Sputnik.
Во время встречи артистка рассказала об актерском мастерстве, работе с эмоциями и мимикой в кадре, стилях игры, а также о знаменитой системе Станиславского.
"Я рада, что в Ташкенте растет новое поколение профессиональных актеров. Встреча с Рустамом Сагдуллаевым была для меня неожиданной и особенной. Его ученики тоже произвели на меня большое впечатление", - сказала она.
Университет регулярно проводит для студентов мастер-классы разных деятелей культуры. Такие мероприятия помогают учащимся лучше усвоить знания и навыки, а также позволяют пообщаться с настоящими профессионалами, отметил директор филиала Эльдар Юлдашев.
Напомним, Алена Хмельницкая – известная российская актриса, ведущая. За творческую карьеру сыграла более 80 ролей.