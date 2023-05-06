https://uz.sputniknews.ru/20230506/muzykalnye-instrumenty-baxshi-festival-video-34692752.html
На каких инструментах играют региональные бахши – видео
На каких инструментах играют региональные бахши – видео
Инструменты исполнителей отличаются от региона к региону.
2023-05-06T13:52+0500
2023-05-06T13:52+0500
2023-05-06T13:52+0500
культура
музыка
инструмент
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Музыкальные инструменты бахши различаются по регионам, выяснил корреспондент Sputnik.Бахши Кашкадарьи и Сурхандарьи исполняют мелодии на домбре, а бахши Хорезма и Каракалпакстана – на таре и дутаре. Также каракалпаки играют на струнном инструменте – кобызе.Напомним, в Гулистоне проходит фестиваль бахши, который продлится 3 дня – до 8 мая.Читайте также:
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Достонбек Рахматуллаев
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
видео на каких инструментах играют бахши фестиваль бахни в гулистоне народная музыка народные инструменты новости новость новости культуры новость узбекистан бахши это музыка
видео на каких инструментах играют бахши фестиваль бахни в гулистоне народная музыка народные инструменты новости новость новости культуры новость узбекистан бахши это музыка
На каких инструментах играют региональные бахши – видео
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Инструменты исполнителей отличаются от региона к региону. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Музыкальные инструменты бахши различаются по регионам, выяснил корреспондент Sputnik.
Бахши Кашкадарьи и Сурхандарьи исполняют мелодии на домбре, а бахши Хорезма и Каракалпакстана – на таре и дутаре. Также каракалпаки играют на струнном инструменте – кобызе.
"На этом фестивале самое главное, что мы учимся творческому опыту. Мы познакомимся с лучшими исполнителями, которые творят в нашей стране и за рубежом. На фестивале в этом году мы увидим молодых бахши вместе с их учителями. Думаю, эта традиция сохранится на века", — сказал участник Атабек Тангрибергенов.
Напомним, в Гулистоне проходит
фестиваль бахши, который продлится 3 дня – до 8 мая.