На каких инструментах играют региональные бахши – видео

"На этом фестивале самое главное, что мы учимся творческому опыту. Мы познакомимся с лучшими исполнителями, которые творят в нашей стране и за рубежом. На фестивале в этом году мы увидим молодых бахши вместе с их учителями. Думаю, эта традиция сохранится на века", — сказал участник Атабек Тангрибергенов.