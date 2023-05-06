https://uz.sputniknews.ru/20230506/ozero-sudoche-ramsarskaya-konventsiya-34705168.html

Озеро Судочье вошло в Рамсарскую конвенцию

Озеро Судочье вошло в Рамсарскую конвенцию

Судочье стало четвертым объектом Узбекистана, включенным в конвенцию

2023-05-06T20:25+0500

2023-05-06T20:25+0500

2023-05-06T20:25+0500

культура

экология

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Озеро Судочье, расположенное в Каракалпакстане, включили в список Рамсарских водно-болотных угодий международного значения, передает Министерство природных ресурсов.Данное решение приняли в ходе визита узбекской делегации в Швейцарию. Там же министру природных ресурсов республики Азизу Абдухакимому вручили сертификат, подтверждающий включение озера в список.Также Абдухакимов пригласил генерального секретаря Рамсарской конвенции Мусонду Мумбу на три крупных мероприятия ООН, которые состоятся в этом году в Самарканде.Напомним, озеро Судочье стало четвертым объектом республики, включенным в Рамсарскую конвенцию. Ранее в список включили Денгизкуль, Арнасайская система озер, а также Тудакульское и Куймазарское водохранилища.В озере Судочье обитают 24 вида рыб, 230 видов птиц, некоторые из которых занесены в Красный список МСОМ и Красную книгу Узбекистана.Читайте также:

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озеро судочье вошло в рамсарскую конвенцию список рамсарских водно болотных угодий международного значения экология в узбекистане министр природных ресурсов азиз абдухакимов