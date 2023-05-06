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https://uz.sputniknews.ru/20230506/samarkand-kitayskie-elektrobusy-34702850.html
В Самарканд привезли первую партию китайских электробусов
В Самарканд привезли первую партию китайских электробусов
Автопарк города пополнился шестью новыми электробусами.
2023-05-06T18:22+0500
2023-05-06T18:22+0500
общество
самарканд
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Самарканд прибыло шесть китайских электробусов Yutong, передает Минтранса.Планируется, что до конца года городской автопарк пополнится еще 94 электрическими автобусами китайского производства.Ранее в Ташкенте запустили 400 электробусов китайского производства.Читайте также:
самарканд
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в самарканд прибыло шесть китайских электробусов yutong общественный транспорт самарканда узбекистана министерство транспорта новости новость
в самарканд прибыло шесть китайских электробусов yutong общественный транспорт самарканда узбекистана министерство транспорта новости новость

В Самарканд привезли первую партию китайских электробусов

18:22 06.05.2023
© Министерство транспорта УзбекистанаВ Самарканд привезли первую партию китайских электробусов
В Самарканд привезли первую партию китайских электробусов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2023
© Министерство транспорта Узбекистана
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Автопарк города пополнился шестью новыми электробусами. Подробности в нашем материалы.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Самарканд прибыло шесть китайских электробусов Yutong, передает Минтранса.
"В Самарканде принимаются необходимые меры по повышению качества транспортных услуг, предоставляемых населению, созданию дополнительных удобств для пассажиров, совершенствованию системы городского общественного транспорта",- написано в сообщении ведомства.
Планируется, что до конца года городской автопарк пополнится еще 94 электрическими автобусами китайского производства.
Ранее в Ташкенте запустили 400 электробусов китайского производства.
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