https://uz.sputniknews.ru/20230506/samarkand-kitayskie-elektrobusy-34702850.html

В Самарканд привезли первую партию китайских электробусов

В Самарканд привезли первую партию китайских электробусов

Автопарк города пополнился шестью новыми электробусами.

2023-05-06T18:22+0500

2023-05-06T18:22+0500

2023-05-06T18:22+0500

общество

самарканд

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Самарканд прибыло шесть китайских электробусов Yutong, передает Минтранса.Планируется, что до конца года городской автопарк пополнится еще 94 электрическими автобусами китайского производства.Ранее в Ташкенте запустили 400 электробусов китайского производства.Читайте также:

самарканд

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