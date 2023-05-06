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Три региона республики накрыл снег – видео
Три региона республики накрыл снег – видео
В Кашкадарьинской, Джизакской и Хорезмской областях выпал снег
2023-05-06T11:25+0500
2023-05-06T11:25+0500
2023-05-06T11:25+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской, Джизакской и Хорезмской областях выпал снег, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.По словам эксперта, осадки выпали из-за движения влажного воздушного потока по территории Узбекистана. ВВ некоторых городах и поселениях температура снизилась почти до 0 градусов. Преимущественно снег идет в долинных, горных и предгорных районах областей. При этом в пустынных районах сохраняются сильные ветры и пыль. В некоторых районах возможен град.Напомним, вчера пыльная буря накрыла Термез. Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
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видео три региона республики накрыл снег в кашкадарьинской джизакской и хорезмской областях выпал снег погода 6 мая узбекистан новости узгидромет
видео три региона республики накрыл снег в кашкадарьинской джизакской и хорезмской областях выпал снег погода 6 мая узбекистан новости узгидромет
Три региона республики накрыл снег – видео
В некоторых городах и поселениях температура снизилась почти до 0 градусов.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В Кашкадарьинской, Джизакской и Хорезмской областях выпал снег, передает
эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.
По словам эксперта, осадки выпали из-за движения влажного воздушного потока по территории Узбекистана. В
В некоторых городах и поселениях температура снизилась почти до 0 градусов. Преимущественно снег идет в долинных, горных и предгорных районах областей. При этом в пустынных районах сохраняются сильные ветры и пыль. В некоторых районах возможен град.
Напомним, вчера пыльная буря накрыла
Термез.