https://uz.sputniknews.ru/20230506/uzbekistan-6-maya-sneg-video-34689479.html

Три региона республики накрыл снег – видео

Три региона республики накрыл снег – видео

В Кашкадарьинской, Джизакской и Хорезмской областях выпал снег

2023-05-06T11:25+0500

2023-05-06T11:25+0500

2023-05-06T11:25+0500

общество

погода

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской, Джизакской и Хорезмской областях выпал снег, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.По словам эксперта, осадки выпали из-за движения влажного воздушного потока по территории Узбекистана. ВВ некоторых городах и поселениях температура снизилась почти до 0 градусов. Преимущественно снег идет в долинных, горных и предгорных районах областей. При этом в пустынных районах сохраняются сильные ветры и пыль. В некоторых районах возможен град.Напомним, вчера пыльная буря накрыла Термез. Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте

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видео три региона республики накрыл снег в кашкадарьинской джизакской и хорезмской областях выпал снег погода 6 мая узбекистан новости узгидромет