https://uz.sputniknews.ru/20230506/uzbekistan-nagrady-chempionat-azii-tyajelaya-atletika-34697729.html
Узбекистан завоевал награды на ЧА по тяжелой атлетике
Узбекистан завоевал награды на ЧА по тяжелой атлетике
Представительница республики подняла 109 кг по итогам соревнований.
2023-05-06T15:50+0500
2023-05-06T15:50+0500
2023-05-06T15:50+0500
спорт
узбекистанка
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Джамила Панфилова выиграла две награды на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в Южной Корее, передает НОК.Спортсменка выступала в категории до 55 кг. Выступление в рывке 86 кг и в толчке 105 кг принесло ей две бронзовых медали. По итогу соревнований узбекистанка заняла четвертое место.В данной весовой категории выступила еще одна представительница республики Нигора Абдуллаева – она заняла девятое место.Читайте также:
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узбекистан завоевал награды на ча по тяжелой атлетике чемпионат азии по тяжелой атлетике в южной корее итоги результаты спорт узбекистан
узбекистан завоевал награды на ча по тяжелой атлетике чемпионат азии по тяжелой атлетике в южной корее итоги результаты спорт узбекистан
Узбекистан завоевал награды на ЧА по тяжелой атлетике
Представительница республики подняла 109 кг по итогам двух соревнований.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Джамила Панфилова выиграла две награды на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в Южной Корее, передает НОК
.
Спортсменка выступала в категории до 55 кг. Выступление в рывке 86 кг и в толчке 105 кг принесло ей две бронзовых медали. По итогу соревнований узбекистанка заняла четвертое место.
В данной весовой категории выступила еще одна представительница республики Нигора Абдуллаева – она заняла девятое место.