https://uz.sputniknews.ru/20230506/uzbekistan-nagrady-chempionat-azii-tyajelaya-atletika-34697729.html

Узбекистан завоевал награды на ЧА по тяжелой атлетике

Узбекистан завоевал награды на ЧА по тяжелой атлетике

Представительница республики подняла 109 кг по итогам соревнований.

2023-05-06T15:50+0500

2023-05-06T15:50+0500

2023-05-06T15:50+0500

спорт

узбекистанка

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Джамила Панфилова выиграла две награды на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в Южной Корее, передает НОК.Спортсменка выступала в категории до 55 кг. Выступление в рывке 86 кг и в толчке 105 кг принесло ей две бронзовых медали. По итогу соревнований узбекистанка заняла четвертое место.В данной весовой категории выступила еще одна представительница республики Нигора Абдуллаева – она заняла девятое место.Читайте также:

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