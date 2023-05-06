https://uz.sputniknews.ru/20230506/uzbekistan-postuplenie-2023-ekzameny-vuz-34699652.html
Поступление 2023: сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам
Поступление 2023: сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам
Экзамены и критерии оценивания – в нашем материале.
2023-05-06T17:31+0500
2023-05-06T17:31+0500
2023-05-06T17:34+0500
высшее образование
поступление
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистан утвердили оценочные критерии для вступительных экзаменов на 2023/2024 учебный год в вузах, передает Министерство высшего образования, науки и инноваций.Набор предметов, количество тестовых заданий и критерии оценивания остались такими же, как в прошлом году.Так, абитуриенты должны будут выбрать два обязательных экзамена. На выбор им дадут три предмета – родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и другие языки. Экзамен — 10 вопросов), математика (экзамен – 10 вопросов) и история Узбекистана (экзамен – 10 вопросов).Также поступающие должны будут выбрать два экзамена по специальности. Первый предмет будет состоять из 30 вопросов, максимально за него дадут 93 балла. Второй предмет тоже из 30 вопросов, максимальное количество баллов – 63. Всего за два экзамена можно будет получить 156 баллов.Читайте также:
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узбекистан поступление 2023 сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам высшее образование в узбекистане новости новость
узбекистан поступление 2023 сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам высшее образование в узбекистане новости новость
Поступление 2023: сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам
17:31 06.05.2023 (обновлено: 17:34 06.05.2023)
О количестве обязательных экзаменов и критерии оценивания – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
В Узбекистан утвердили оценочные критерии для вступительных экзаменов на 2023/2024 учебный год в вузах, передает
Министерство высшего образования, науки и инноваций.
Набор предметов, количество тестовых заданий и критерии оценивания остались такими же, как в прошлом году.
Так, абитуриенты должны будут выбрать два обязательных экзамена. На выбор им дадут три предмета – родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и другие языки. Экзамен — 10 вопросов), математика (экзамен – 10 вопросов) и история Узбекистана (экзамен – 10 вопросов).
Также поступающие должны будут выбрать два экзамена по специальности. Первый предмет будет состоять из 30 вопросов, максимально за него дадут 93 балла. Второй предмет тоже из 30 вопросов, максимальное количество баллов – 63. Всего за два экзамена можно будет получить 156 баллов.