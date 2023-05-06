https://uz.sputniknews.ru/20230506/uzbekistan-postuplenie-2023-ekzameny-vuz-34699652.html

Поступление 2023: сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам

Поступление 2023: сколько экзаменов нужно будет сдать абитуриентам

Экзамены и критерии оценивания – в нашем материале.

2023-05-06T17:31+0500

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высшее образование

поступление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистан утвердили оценочные критерии для вступительных экзаменов на 2023/2024 учебный год в вузах, передает Министерство высшего образования, науки и инноваций.Набор предметов, количество тестовых заданий и критерии оценивания остались такими же, как в прошлом году.Так, абитуриенты должны будут выбрать два обязательных экзамена. На выбор им дадут три предмета – родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и другие языки. Экзамен — 10 вопросов), математика (экзамен – 10 вопросов) и история Узбекистана (экзамен – 10 вопросов).Также поступающие должны будут выбрать два экзамена по специальности. Первый предмет будет состоять из 30 вопросов, максимально за него дадут 93 балла. Второй предмет тоже из 30 вопросов, максимальное количество баллов – 63. Всего за два экзамена можно будет получить 156 баллов.Читайте также:

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