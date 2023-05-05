https://uz.sputniknews.ru/20230505/pervyy-itog-mejdunarodnaya-mendeleyevskaya-olimpiada-ximiya-34652531.html

Подведены первые итоги Международной Менделеевской олимпиады по химии

Подведены первые итоги Международной Менделеевской олимпиады по химии

Организаторы и участники соревнований обсудили вопросы подготовки и проведения олимпиады, а также подвели ее первые итоги на видеомосте Москва – Астана.

2023-05-05T14:00+0500

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2023-05-05T15:37+0500

узбекистан

россия

казахстан

астана

менделеевская олимпиада

миа "россия сегодня"

химия

школьники

итоги

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Организаторы и участники 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-57), которая проходит с 1 по 6 мая в Астане (Республика Казахстан), обсудили вопросы подготовки и проведения олимпиады и подвели ее первые итоги на видеомосте Москва — Астана. Он прошел в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Открывая видеомост, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Степан Калмыков отметил, что олимпиада в Астане проходит на самом высоком уровне, и рассказал о ее значении для популяризации науки.Председатель оргкомитета олимпиады также выразил надежду, что Министерство науки и высшего образования России рассмотрит вопрос о предоставлении льгот при поступлении в российские вузы победителям ММО не только из России, но и из других стран.Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, сопредседатель оргкомитета ММО Александр Чередник отметил, что олимпиада становится удачным социальным лифтом для участников.Заместитель председателя комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Зауре Байменова рассказала об опыте Казахстана по проведению международных предметных олимпиад.Абсолютный победитель ММО-56, обладатель Премии имени академика В. В. Лунина Игнатий Тарабрин поделился с участниками видеомоста своим опытом участия в Менделеевской олимпиаде и рассказал о приобретенных за время подготовки навыках.Участница сборной России на ММО-57 Дарья Азарова поделилась своими впечатлениями о соревнованиях и поблагодарила организаторов за высокий уровень подготовки мероприятия.Участник сборной Республики Казахстан на ММО-57 Бекболат Мамырбеков высоко оценил опыт, полученный на олимпиадах 2022 и 2023 годов.Доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель сборной России на ММО-57 Елена Еремина поделилась опытом организации тренерской работы с победителями национальных олимпиад школьников по химии.Руководитель сборной Азербайджана на ММО-57, участница ММО-46 Милана Агаева рассказала, как опыт успешного участия в олимпиаде 2012 года помог ей сегодня стать наставником нового поколения олимпиадников.Читайте также:

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