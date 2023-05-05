https://uz.sputniknews.ru/20230505/pervyy-itog-mejdunarodnaya-mendeleyevskaya-olimpiada-ximiya-34652531.html
Подведены первые итоги Международной Менделеевской олимпиады по химии
Подведены первые итоги Международной Менделеевской олимпиады по химии
Организаторы и участники соревнований обсудили вопросы подготовки и проведения олимпиады, а также подвели ее первые итоги на видеомосте Москва – Астана.
2023-05-05T14:00+0500
2023-05-05T14:00+0500
2023-05-05T15:37+0500
узбекистан
россия
казахстан
астана
менделеевская олимпиада
миа "россия сегодня"
химия
школьники
итоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/05/34649387_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9434ff0f30460f3a6022485561b58961.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Организаторы и участники 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-57), которая проходит с 1 по 6 мая в Астане (Республика Казахстан), обсудили вопросы подготовки и проведения олимпиады и подвели ее первые итоги на видеомосте Москва — Астана. Он прошел в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Открывая видеомост, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Степан Калмыков отметил, что олимпиада в Астане проходит на самом высоком уровне, и рассказал о ее значении для популяризации науки.Председатель оргкомитета олимпиады также выразил надежду, что Министерство науки и высшего образования России рассмотрит вопрос о предоставлении льгот при поступлении в российские вузы победителям ММО не только из России, но и из других стран.Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, сопредседатель оргкомитета ММО Александр Чередник отметил, что олимпиада становится удачным социальным лифтом для участников.Заместитель председателя комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Зауре Байменова рассказала об опыте Казахстана по проведению международных предметных олимпиад.Абсолютный победитель ММО-56, обладатель Премии имени академика В. В. Лунина Игнатий Тарабрин поделился с участниками видеомоста своим опытом участия в Менделеевской олимпиаде и рассказал о приобретенных за время подготовки навыках.Участница сборной России на ММО-57 Дарья Азарова поделилась своими впечатлениями о соревнованиях и поблагодарила организаторов за высокий уровень подготовки мероприятия.Участник сборной Республики Казахстан на ММО-57 Бекболат Мамырбеков высоко оценил опыт, полученный на олимпиадах 2022 и 2023 годов.Доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель сборной России на ММО-57 Елена Еремина поделилась опытом организации тренерской работы с победителями национальных олимпиад школьников по химии.Руководитель сборной Азербайджана на ММО-57, участница ММО-46 Милана Агаева рассказала, как опыт успешного участия в олимпиаде 2012 года помог ей сегодня стать наставником нового поколения олимпиадников.Читайте также:
узбекистан
россия
казахстан
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/05/34649387_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2e36859cecac38d05f8f9e2a7e28a901.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия казахстан астана май менделеевская олимпиада химия школьники медиагруппа "россия сегодня" пресс-центр видеомост первые итоги
узбекистан россия казахстан астана май менделеевская олимпиада химия школьники медиагруппа "россия сегодня" пресс-центр видеомост первые итоги
Подведены первые итоги Международной Менделеевской олимпиады по химии
14:00 05.05.2023 (обновлено: 15:37 05.05.2023)
Организаторы и участники соревнований обсудили вопросы подготовки и проведения олимпиады, а также подвели ее первые итоги в ходе видеомоста Москва — Астана.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Организаторы и участники 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-57), которая проходит с 1 по 6 мая в Астане (Республика Казахстан), обсудили вопросы подготовки и проведения олимпиады и подвели ее первые итоги на видеомосте Москва — Астана. Он прошел в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Открывая видеомост, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Степан Калмыков отметил, что олимпиада в Астане проходит на самом высоком уровне, и рассказал о ее значении для популяризации науки.
"Олимпиада и все, что вокруг нее, помогает показывать людям, что химия — это интересно и важно, она вокруг нас и внутри нас. Химия — наше будущее, с ней связано технологическое развитие страны. Чем еще важна олимпиада? Многие люди занимаются спортом, и химическая олимпиада — это тот же спорт, только интеллектуальный. Ребята из разных стран соревнуются в знаниях, это стимулирует их и их друзей заниматься химией и другими естественными и техническими науками, поэтому наша олимпиада очень важна", — рассказал он.
Председатель оргкомитета олимпиады также выразил надежду, что Министерство науки и высшего образования России рассмотрит вопрос о предоставлении льгот при поступлении в российские вузы победителям ММО не только из России, но и из других стран.
Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, сопредседатель оргкомитета ММО Александр Чередник отметил, что олимпиада становится удачным социальным лифтом для участников.
"Школьники начиная с 6–7-го класса пробуют достичь в соревновании высоких результатов. Если своим трудом и талантом они их добиваются, они получают преференции в своей будущей жизни, в построении карьеры как на этапе обучения, так и в профессиональной деятельности, изберут ли они труд ученого, инженера или бизнесмена. <…> Вопросы конкретных преференций для победителей и призеров должны решаться в рамках национальных государств", — рассказал он.
Заместитель председателя комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Зауре Байменова рассказала об опыте Казахстана по проведению международных предметных олимпиад.
"Мы с коллегами считаем, что надо возвращать олимпиады в офлайн-режим, потому что это не только интеллектуальное соревнование, это и знакомства, и общение, и обмен опытом. Участвуя в таких мероприятиях, ребята приобретают друзей из разных стран. Поэтому, составляя программу, мы постарались предусмотреть, чтобы были комфортные условия для проживания, питания, общения, а также богатая культурная программа", — подчеркнула она.
Абсолютный победитель ММО-56, обладатель Премии имени академика В. В. Лунина Игнатий Тарабрин поделился с участниками видеомоста своим опытом участия в Менделеевской олимпиаде и рассказал о приобретенных за время подготовки навыках.
"Знания, которые я получил за три года подготовки к олимпиадам, помогают мне до сих пор. А еще, чтобы получить эти знания, нужно было научиться учиться, самостоятельно искать новые знания и побеждать. Эти навыки помогают мне и сегодня, в учебе на химическом факультете МГУ. Что касается самой олимпиады, поездка в Узбекистан была просто потрясающей и очень яркой. Участие в олимпиаде довольно сильно сплотило нас с товарищами по команде, и сейчас некоторые из них учатся со мной в одной группе", — рассказал он.
Участница сборной России на ММО-57 Дарья Азарова поделилась своими впечатлениями о соревнованиях и поблагодарила организаторов за высокий уровень подготовки мероприятия.
"Отдельное спасибо хочу сказать членам жюри. Задания на прошедшем теоретическом туре были достаточно сложными, что доказывает уровень олимпиады, но их было очень интересно решать. Мне нравится хорошая атмосфера на олимпиаде, которая нам очень помогает", — сообщила она.
Участник сборной Республики Казахстан на ММО-57 Бекболат Мамырбеков высоко оценил опыт, полученный на олимпиадах 2022 и 2023 годов.
"Олимпиада — это не только призовое место, это также новые знакомства и опыт. Олимпиада развивает критическое мышление. Знания, полученные здесь, можно применить и в других сферах, ведь развиваться можно не только в одну сторону", — рассказал он.
Доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель сборной России на ММО-57 Елена Еремина поделилась опытом организации тренерской работы с победителями национальных олимпиад школьников по химии.
"Как только у ребят заканчивается тур олимпиады, мы сразу начинаем с ними работать, разбираем их химические и психологические ошибки. С химическими бороться легче всего, мы просто говорим, что нужно почитать. Психологические ошибки — это неумение распорядиться своим временем и правильно получить информацию. С этим мы тоже работаем и говорим, на что ребятам обратить внимание, когда они будут готовиться к следующему туру", — рассказала она.
Руководитель сборной Азербайджана на ММО-57, участница ММО-46 Милана Агаева рассказала, как опыт успешного участия в олимпиаде 2012 года помог ей сегодня стать наставником нового поколения олимпиадников.
"После школы я решила, что хочу помочь другим талантливым детям в подготовке к олимпиаде. С 2012 года у нас очень сильно изменились правила отбора и подготовки участников. Задания в этом году были намного сложнее, чем в 2012 году, но они очень понравились участникам нашей команды, и они с нетерпением ждут практического тура. Мне очень нравится быть частью этого мероприятия и помогать детям достичь успехов", — заключила она.