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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230508/grandioznyy-pobeda-uzbekistan-bokser-34732714.html
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров — фото
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров — фото
Победили соперников и вышли в четвертьфинал чемпионата мира боксёры Абдумалик Халоков, Алохон Абдуллаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов
2023-05-08T08:34+0500
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
ташкент
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксер Абдумалик Халоков, сообщает НОК Узбекистана.Спортсмен, выступающий в весовой категории до 57 кг, на этот раз победил австралийца Чарли Сениора и вышел в четвертьфинал.Продолжает участие в ЧМ мира по боксу и самый молодой боксер сборной Узбекистана — 19-летний Алохон Абдуллаев. Седьмой день чемпионата для Абдуллаева, выступающего в весовой категории до 75 кг, закончился победой. В своем первом бою он уверенно одолел китайца Меняна Чжао. Между тем, Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов провел уже второй бой на чемпионате мира. Узбекский боксер, выступающий в весовой категории до 51 кг, победил марокканца Саида Мортажи.Не оставил шансов сопернику еще один представитель Узбекистана — Баходир Жалолов.Олимпийский чемпион Токио-2020 в супертяжелом весе Баходир Жалолов одолел австралийца Теремоана Теремоана.Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Финальные бои пройдут 13 и 14 мая.Читайте также:
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узбекистан ташкент чемпионат мира бокс боксер абдумалик халоков алохон абдуллаев хасанбой дусматов баходир жалолов автралиец чарли сениора марокканец саид мортажи призовой фонд
узбекистан ташкент чемпионат мира бокс боксер абдумалик халоков алохон абдуллаев хасанбой дусматов баходир жалолов автралиец чарли сениора марокканец саид мортажи призовой фонд

Очередная грандиозная победа узбекских боксеров — фото

08:34 08.05.2023 (обновлено: 09:17 08.05.2023)
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
 Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
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Победили соперников и вышли в четвертьфинал чемпионата мира боксеры Абдумалик Халоков, Алохон Абдуллаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксер Абдумалик Халоков, сообщает НОК Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 57 кг, на этот раз победил австралийца Чарли Сениора и вышел в четвертьфинал.
Продолжает участие в ЧМ мира по боксу и самый молодой боксер сборной Узбекистана — 19-летний Алохон Абдуллаев. Седьмой день чемпионата для Абдуллаева, выступающего в весовой категории до 75 кг, закончился победой. В своем первом бою он уверенно одолел китайца Меняна Чжао.
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
Между тем, Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов провел уже второй бой на чемпионате мира. Узбекский боксер, выступающий в весовой категории до 51 кг, победил марокканца Саида Мортажи.
Не оставил шансов сопернику еще один представитель Узбекистана — Баходир Жалолов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Олимпийский чемпион Токио-2020 в супертяжелом весе Баходир Жалолов одолел австралийца Теремоана Теремоана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая. Финальные бои пройдут 13 и 14 мая.
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