Очередная грандиозная победа узбекских боксеров — фото
08:34 08.05.2023 (обновлено: 09:17 08.05.2023)
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
Победили соперников и вышли в четвертьфинал чемпионата мира боксеры Абдумалик Халоков, Алохон Абдуллаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксер Абдумалик Халоков, сообщает НОК Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный Олимпийский КомитетОчередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксёр Абдумалик Халоков
© Национальный Олимпийский Комитет
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 57 кг, на этот раз победил австралийца Чарли Сениора и вышел в четвертьфинал.
Продолжает участие в ЧМ мира по боксу и самый молодой боксер сборной Узбекистана — 19-летний Алохон Абдуллаев. Седьмой день чемпионата для Абдуллаева, выступающего в весовой категории до 75 кг, закончился победой. В своем первом бою он уверенно одолел китайца Меняна Чжао.
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
Между тем, Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов провел уже второй бой на чемпионате мира. Узбекский боксер, выступающий в весовой категории до 51 кг, победил марокканца Саида Мортажи.
Не оставил шансов сопернику еще один представитель Узбекистана — Баходир Жалолов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Олимпийский чемпион Токио-2020 в супертяжелом весе Баходир Жалолов одолел австралийца Теремоана Теремоана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОчередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
Очередная грандиозная победа узбекских боксеров на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая. Финальные бои пройдут 13 и 14 мая.
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