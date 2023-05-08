https://uz.sputniknews.ru/20230508/grandioznyy-pobeda-uzbekistan-bokser-34732714.html

Очередная грандиозная победа узбекских боксеров — фото

Очередная грандиозная победа узбекских боксеров — фото

Победили соперников и вышли в четвертьфинал чемпионата мира боксёры Абдумалик Халоков, Алохон Абдуллаев, Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов

2023-05-08T08:34+0500

2023-05-08T08:34+0500

2023-05-08T09:17+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

ташкент

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Очередную победу на чемпионате мира одержал узбекский боксер Абдумалик Халоков, сообщает НОК Узбекистана.Спортсмен, выступающий в весовой категории до 57 кг, на этот раз победил австралийца Чарли Сениора и вышел в четвертьфинал.Продолжает участие в ЧМ мира по боксу и самый молодой боксер сборной Узбекистана — 19-летний Алохон Абдуллаев. Седьмой день чемпионата для Абдуллаева, выступающего в весовой категории до 75 кг, закончился победой. В своем первом бою он уверенно одолел китайца Меняна Чжао. Между тем, Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов провел уже второй бой на чемпионате мира. Узбекский боксер, выступающий в весовой категории до 51 кг, победил марокканца Саида Мортажи.Не оставил шансов сопернику еще один представитель Узбекистана — Баходир Жалолов.Олимпийский чемпион Токио-2020 в супертяжелом весе Баходир Жалолов одолел австралийца Теремоана Теремоана.Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Финальные бои пройдут 13 и 14 мая.Читайте также:

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