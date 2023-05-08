https://uz.sputniknews.ru/20230508/kto-segodnya-vyxod-ring-sopernik-vremya-boy-34734886.html

Кто сегодня выйдет на ринг — соперники и время боев

Кто сегодня выйдет на ринг — соперники и время боев

Поединки проведут Ойбек Джураев, Лазизбек Мулложонов, Шодиержон Меликузиев, Муджибилло Турсунов и Шахджахон Абдуллаев

2023-05-08T09:57+0500

2023-05-08T09:57+0500

2023-05-08T10:26+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

чемпионат

чемпионат мира по боксу

боксер

поединок

ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК республики.Соперники узбекских боксеров представители Сербии, Грузии, Казахстана, Марокко.Поединки состоятся между боксерами: Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.Напомним, в турнире, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:

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