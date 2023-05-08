https://uz.sputniknews.ru/20230508/kto-segodnya-vyxod-ring-sopernik-vremya-boy-34734886.html
Кто сегодня выйдет на ринг — соперники и время боев
Кто сегодня выйдет на ринг — соперники и время боев
Поединки проведут Ойбек Джураев, Лазизбек Мулложонов, Шодиержон Меликузиев, Муджибилло Турсунов и Шахджахон Абдуллаев
2023-05-08T09:57+0500
2023-05-08T09:57+0500
2023-05-08T10:26+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
чемпионат
чемпионат мира по боксу
боксер
поединок
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК республики.Соперники узбекских боксеров представители Сербии, Грузии, Казахстана, Марокко.Поединки состоятся между боксерами: Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.Напомним, в турнире, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:
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узбекистан ташкент чемпионат мира бокс ойбек джураев лазизбек мулложонов шодиержон меликузиев муджибилло турсунов шахджахон абдуллаев сборная узбекистана
узбекистан ташкент чемпионат мира бокс ойбек джураев лазизбек мулложонов шодиержон меликузиев муджибилло турсунов шахджахон абдуллаев сборная узбекистана
Кто сегодня выйдет на ринг — соперники и время боев
09:57 08.05.2023 (обновлено: 10:26 08.05.2023)
Поединки проведут Ойбек Джураев, Лазизбек Мулложонов, Шодиержон Меликузиев, Муджибилло Турсунов и Шахджахон Абдуллаев.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК
республики.
Соперники узбекских боксеров представители Сербии, Грузии, Казахстана, Марокко.
Поединки состоятся между боксерами:
-54 кг: Ойбек Джураев — Тамир Галанов (Сербия), ринг В, после 15.00;
-92 кг: Лазизбек Мулложонов — Георги Тчиладзе (Грузия), ринг А, после 16.30;
-48 кг: Шодиержон Меликузиев — Санжар Ташкенбай (Казахстан), ринг В, после 18.15;
-60 кг: Муджибилло Турсунов — Мухамед Хамут (Марокко), ринг В, после 19.15;
-86 кг: Шахджахон Абдуллаев — Сагиндик Тогамбай (Казахстан), ринг А, после 20.30.
Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.
Напомним, в турнире, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.