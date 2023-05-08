https://uz.sputniknews.ru/20230508/kitay-si-szinpin-priglasheniye-gosudarstvennyy-vizit-prezident-uzbekistan-kazaxstan-kyrgyzstan-tadjikistan-34750823.html

Стало известно, кого Си Цзиньпин пригласил приехать в Китай

Стало известно, кого Си Цзиньпин пригласил приехать в Китай

По приглашению председателя КНР эту страну с государственными визитами посетят Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

2023-05-08T17:07+0500

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2023-05-08T17:07+0500

кнр

си цзиньпин

президент

узбекистан

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кыргызстан

таджикистан

государственный визит

форум

китай

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. По приглашению лидера КНР Си Цзиньпина президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана с 16 по 20 мая 2023 года посетят Китай с государственными визитами, рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает РИА Новости.По словам дипломата, главы этих государств, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите "Китай — Центральная Азия". Он пройдет под председательством Си Цзиньпина c 18 по 19 мая в городе Сиань, административном центре китайской провинции Шэньси.Читайте также: Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Сиане

узбекистан

казахстан

таджикистан

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