https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-vnedreniye-infosistema-agroplatforma-34734555.html

В Узбекистане внедряют инфосистему "Агроплатформа"

В Узбекистане внедряют инфосистему "Агроплатформа"

В тестовом режиме систему запустили в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях

2023-05-08T09:29+0500

2023-05-08T09:29+0500

2023-05-08T09:43+0500

узбекистан

цифровизация

сельское хозяйство

электронная подпись

электронная система

урожай

посев

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Информационная система "Агроплатформа" будет содержать информацию обо всех агротехнических мероприятиях — от посева до уборки урожая, сообщает Минсельхоз. Основная задача системы — сокращение бумажного и расширение электронного документооборота.Кроме того, в системе можно будет оформить льготные кредиты для сельхозпроизводителей, страховой полис, заключить договоры в электронном формате и получить технику в лизинг. Повысится также прозрачность финансирования всех процессов, говорится в сообщении.За время работы в тестовом режиме с помощью ключей электронной цифровой подписи в системе зарегистрировали 1 830 фермеров и определили границы более 50 тысяч га площадей их хозяйств.Полномасштабный запуск системы запланирован на август 2023 года.Читайте также:

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