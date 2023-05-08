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https://uz.sputniknews.ru/20230508/uzbekistan-vnedreniye-infosistema-agroplatforma-34734555.html
В Узбекистане внедряют инфосистему "Агроплатформа"
В Узбекистане внедряют инфосистему "Агроплатформа"
В тестовом режиме систему запустили в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях
2023-05-08T09:29+0500
2023-05-08T09:43+0500
узбекистан
цифровизация
сельское хозяйство
электронная подпись
электронная система
урожай
посев
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Информационная система "Агроплатформа" будет содержать информацию обо всех агротехнических мероприятиях — от посева до уборки урожая, сообщает Минсельхоз. Основная задача системы — сокращение бумажного и расширение электронного документооборота.Кроме того, в системе можно будет оформить льготные кредиты для сельхозпроизводителей, страховой полис, заключить договоры в электронном формате и получить технику в лизинг. Повысится также прозрачность финансирования всех процессов, говорится в сообщении.За время работы в тестовом режиме с помощью ключей электронной цифровой подписи в системе зарегистрировали 1 830 фермеров и определили границы более 50 тысяч га площадей их хозяйств.Полномасштабный запуск системы запланирован на август 2023 года.Читайте также:
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узбекистан минсельхоз информационная система агроплатформа урожай посев электронная цифровая подпись андижанская наманганская ферганская область сельхозпроизводители страховой полис договор электронный формат
узбекистан минсельхоз информационная система агроплатформа урожай посев электронная цифровая подпись андижанская наманганская ферганская область сельхозпроизводители страховой полис договор электронный формат

В Узбекистане внедряют инфосистему "Агроплатформа"

09:29 08.05.2023 (обновлено: 09:43 08.05.2023)
© Sputnik / Сергей ПивоваровСтарт массовой посевной кампании
Старт массовой посевной кампании - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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В тестовом режиме систему запустили в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Информационная система "Агроплатформа" будет содержать информацию обо всех агротехнических мероприятиях — от посева до уборки урожая, сообщает Минсельхоз.
Основная задача системы — сокращение бумажного и расширение электронного документооборота.

Кроме того, в системе можно будет оформить льготные кредиты для сельхозпроизводителей, страховой полис, заключить договоры в электронном формате и получить технику в лизинг. Повысится также прозрачность финансирования всех процессов, говорится в сообщении.
"Информационная система "Агроплатформа", интегрированная с базами данных и информационными системами коммерческих банков и компаний, кадастровых, налоговых органов и органов юстиции, в настоящее время проходит предварительные испытания в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях", — сообщает Минсельхоз.
За время работы в тестовом режиме с помощью ключей электронной цифровой подписи в системе зарегистрировали 1 830 фермеров и определили границы более 50 тысяч га площадей их хозяйств.
"Также в системе рассматриваются вопросы размещения посевов и заключения фьючерсных контрактов в электронном виде. В дальнейшем планируется введение практики электронного подписания договоров на поставку материальных ресурсов. В то же время, Минсельхозом совершенствуется нормативно-правовая база для введения порядка, связанного с информационной системой "Агроплатформа"", — говорится в сообщении.
Полномасштабный запуск системы запланирован на август 2023 года.
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