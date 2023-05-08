В Узбекистане внедряют инфосистему "Агроплатформа"
09:29 08.05.2023 (обновлено: 09:43 08.05.2023)
© Sputnik / Сергей ПивоваровСтарт массовой посевной кампании
© Sputnik / Сергей Пивоваров
В тестовом режиме систему запустили в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Информационная система "Агроплатформа" будет содержать информацию обо всех агротехнических мероприятиях — от посева до уборки урожая, сообщает Минсельхоз.
Основная задача системы — сокращение бумажного и расширение электронного документооборота.
Кроме того, в системе можно будет оформить льготные кредиты для сельхозпроизводителей, страховой полис, заключить договоры в электронном формате и получить технику в лизинг. Повысится также прозрачность финансирования всех процессов, говорится в сообщении.
Кроме того, в системе можно будет оформить льготные кредиты для сельхозпроизводителей, страховой полис, заключить договоры в электронном формате и получить технику в лизинг. Повысится также прозрачность финансирования всех процессов, говорится в сообщении.
"Информационная система "Агроплатформа", интегрированная с базами данных и информационными системами коммерческих банков и компаний, кадастровых, налоговых органов и органов юстиции, в настоящее время проходит предварительные испытания в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях", — сообщает Минсельхоз.
За время работы в тестовом режиме с помощью ключей электронной цифровой подписи в системе зарегистрировали 1 830 фермеров и определили границы более 50 тысяч га площадей их хозяйств.
"Также в системе рассматриваются вопросы размещения посевов и заключения фьючерсных контрактов в электронном виде. В дальнейшем планируется введение практики электронного подписания договоров на поставку материальных ресурсов. В то же время, Минсельхозом совершенствуется нормативно-правовая база для введения порядка, связанного с информационной системой "Агроплатформа"", — говорится в сообщении.
Полномасштабный запуск системы запланирован на август 2023 года.
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