https://uz.sputniknews.ru/20230509/nas-obedinyaet-svyaschennaya-pamyat-o-geroyax--posol-malginov-34784020.html

Нас объединяет священная память о героях – посол Мальгинов

Нас объединяет священная память о героях – посол Мальгинов

В Посольстве России в Узбекистане прошел прием по случаю Дня Победы

2023-05-09T20:07+0500

2023-05-09T20:07+0500

2023-05-09T20:07+0500

день победы

узбекистан

ташкент

общество

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Россия чтит стойкость, мужество и верность участников войны и тружеников тыла, заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Дипломат выступил с приветственной речью на традиционном приеме по случаю Дня Победы, прошедшем в посольстве РФ в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Он отметил, что народы России и Узбекистана вместе отмечают священный праздник. Примером тому является участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Параде Победы на Красной площади в Москве.Обе страны уделяют большое внимание сохранению памяти и истории той войны, сказал Олег Мальгинов, напомнив об огромном вкладе Узбекистана как на поле боя, так и в тылу.Узбекская ССР отправила на фронт почти 2 млн своих жителей. За боевые заслуги свыше 200 тыс. солдат и офицеров республики получили награды, в том числе 301 – звание Героя Советского Союза.В республику эвакуировали боле 1,5 млн эвакуированных, в том числе более 250 тыс. осиротевших детей из Ленинграда, Беларуси, Украины, которые здесь нашли свои новые семьи.Ранее посол принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе "Братские могилы".Читайте также: Мы хотим видеть будущее мирным и стабильным — Путин

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день победы узбекистан ташкент посольство россии посол олег мальгинов прием по случаю дня победы 9 мая