Нас объединяет священная память о героях – посол Мальгинов
© Sputnik/Рамиз БахтияровПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В Посольстве России в Узбекистане прошел прием по случаю Дня Победы.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Россия чтит стойкость, мужество и верность участников войны и тружеников тыла, заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Дипломат выступил с приветственной речью на традиционном приеме по случаю Дня Победы, прошедшем в посольстве РФ в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что народы России и Узбекистана вместе отмечают священный праздник. Примером тому является участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Параде Победы на Красной площади в Москве.
"Наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные фашистами и возложить вину за развязывание войны на Советский Союз. Мы все в неоплатном долгу перед павшими на фронте, замученными в концентрационных лагерях и фашистских застенках, ушедшими из жизни от голода и невзгод", - подчеркнул посол.
Обе страны уделяют большое внимание сохранению памяти и истории той войны, сказал Олег Мальгинов, напомнив об огромном вкладе Узбекистана как на поле боя, так и в тылу.
Узбекская ССР отправила на фронт почти 2 млн своих жителей. За боевые заслуги свыше 200 тыс. солдат и офицеров республики получили награды, в том числе 301 – звание Героя Советского Союза.
В республику эвакуировали боле 1,5 млн эвакуированных, в том числе более 250 тыс. осиротевших детей из Ленинграда, Беларуси, Украины, которые здесь нашли свои новые семьи.
"И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла (к сожалению, их уже немного осталось), они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. Ведь нас объединяет священная память о героях – известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей", - сказал Олег Мальгинов.
Ранее посол принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе "Братские могилы".
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