В Ташкенте прошло шествие "Бессмертного полка" — фото, видео
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Акция прошла в мемориальном комплексе "Братские могилы" и завершилась церемонией возложения цветов к Вечному огню.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте, в парке "Братские могилы" проходит шествие "Бессмертного полка".
В акции принимают участие сотни человек, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. Завершилось шествие церемонией возложения цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как мы сообщали ранее, в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
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