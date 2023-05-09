https://uz.sputniknews.ru/20230509/tashkent-bessmertnyy-polk-2023-34769935.html

В Ташкенте прошло шествие "Бессмертного полка" — фото, видео

В Ташкенте прошло шествие "Бессмертного полка" — фото, видео

Акция прошла в мемориальном комплексе "Братские могилы" и завершилась церемонией возложения цветов к Вечному огню.

2023-05-09T11:06+0500

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2023-05-09T11:06+0500

день победы

узбекистан

ташкент

общество

акция "бессмертный полк"

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте, в парке "Братские могилы" проходит шествие "Бессмертного полка".В акции принимают участие сотни человек, сообщает корреспондент Sputnik. Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. Завершилось шествие церемонией возложения цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе.Как мы сообщали ранее, в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Читайте также: "Катюша" на дутаре — видео

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