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Украшение Санкт-Петербурга ко Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
День Победы
9 мая известен в истории как День Победы. В 2023 году Великой Победе исполнилось 78 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20230509/tashkent-bessmertnyy-polk-2023-34769935.html
В Ташкенте прошло шествие "Бессмертного полка" — фото, видео
В Ташкенте прошло шествие "Бессмертного полка" — фото, видео
Акция прошла в мемориальном комплексе "Братские могилы" и завершилась церемонией возложения цветов к Вечному огню.
2023-05-09T11:06+0500
2023-05-09T11:06+0500
день победы
узбекистан
ташкент
общество
акция "бессмертный полк"
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте, в парке "Братские могилы" проходит шествие "Бессмертного полка".В акции принимают участие сотни человек, сообщает корреспондент Sputnik. Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. Завершилось шествие церемонией возложения цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе.Как мы сообщали ранее, в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Читайте также: "Катюша" на дутаре — видео
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узбекистан ташкент мемориальный комплекс братские могилы бессмертный полк 2023 возложение цветов вечный огонь могила неизвестного солдата
узбекистан ташкент мемориальный комплекс братские могилы бессмертный полк 2023 возложение цветов вечный огонь могила неизвестного солдата

В Ташкенте прошло шествие "Бессмертного полка" — фото, видео

11:06 09.05.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Акция прошла в мемориальном комплексе "Братские могилы" и завершилась церемонией возложения цветов к Вечному огню.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте, в парке "Братские могилы" проходит шествие "Бессмертного полка".
В акции принимают участие сотни человек, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. Завершилось шествие церемонией возложения цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как мы сообщали ранее, в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Читайте также: "Катюша" на дутаре — видео
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