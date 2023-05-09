https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-diplomaty-rossiya-sankt-peterburg-torjestva-devyatoye-maya-34782877.html
Узбекские дипломаты в Санкт-Петербурге почтили память погибших в ВОВ
Узбекские дипломаты в Санкт-Петербурге почтили память погибших в ВОВ
Представители дипкорпуса республики посетили Пискаревское кладбище и военный парад на Дворцовой площади.
2023-05-09T18:09+0500
2023-05-09T18:09+0500
2023-05-09T18:09+0500
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узбекистан
дипломаты
9 мая
день победы
вов
память
солдаты
кладбище
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекские дипломаты в Санкт-Петербурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает ИА “Дунё”.Они возложили цветы к монументу “Мать-Родина” на Пискаревском мемориальном кладбище, а также приняли участие в военном параде на Дворцовой площади, посвященном 78-ой годовщине Великой Победы.Пискаревское мемориальное кладбище находится на северо-востоке Санкт-Петербурга. Это одно из массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города на Неве, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов. Здесь похоронены и 7 тыс. солдат из Узбекистана, которые защищали Ленинград.Читайте также: Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео
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россия санкт-петербург узбекистан дипломаты 9 мая память день победы солдаты вов кладбище
россия санкт-петербург узбекистан дипломаты 9 мая память день победы солдаты вов кладбище
Узбекские дипломаты в Санкт-Петербурге почтили память погибших в ВОВ
Представители дипкорпуса республики посетили Пискаревское кладбище и военный парад на Дворцовой площади.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
Узбекские дипломаты в Санкт-Петербурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает ИА “Дунё”
.
Они возложили цветы к монументу “Мать-Родина” на Пискаревском мемориальном кладбище, а также приняли участие в военном параде на Дворцовой площади, посвященном 78-ой годовщине Великой Победы.
Пискаревское мемориальное кладбище находится на северо-востоке Санкт-Петербурга. Это одно из массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города на Неве, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов. Здесь похоронены и 7 тыс. солдат из Узбекистана, которые защищали Ленинград.