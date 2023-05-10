https://uz.sputniknews.ru/20230510/abdumalik-xalokov-pobeda-chetvertfinal-chm-boks-34813620.html
Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале ЧМ боксера из Иордании
Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале ЧМ боксера из Иордании
Благодаря этой победе узбекистанец завоевал путёвку в полуфинал чемпионата мира по боксу
2023-05-10T14:58+0500
2023-05-10T14:58+0500
2023-05-10T15:17+0500
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале представителя Иордании Ишиша Юсуфа и завоевал путtвку в полуфинал чемпионата, сообщает НОК страны.До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана.Сегодня станут известны имена всех участников полуфинала чемпионата мира.Напомним, в нем принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:
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узбекистан ташкент иордания абдумалик халоков бокс чемпионат мира ишиш юсуф победа четвертьфинал полуфинал
узбекистан ташкент иордания абдумалик халоков бокс чемпионат мира ишиш юсуф победа четвертьфинал полуфинал
Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале ЧМ боксера из Иордании
14:58 10.05.2023 (обновлено: 15:17 10.05.2023)
Благодаря этой победе узбекистанец завоевал путtвку в полуфинал чемпионата мира по боксу.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале представителя Иордании Ишиша Юсуфа и завоевал путtвку в полуфинал чемпионата, сообщает НОК
страны.
До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана.
Сегодня станут известны имена всех участников полуфинала чемпионата мира.
Напомним, в нем принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.