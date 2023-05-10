https://uz.sputniknews.ru/20230510/abdumalik-xalokov-pobeda-chetvertfinal-chm-boks-34813620.html

Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале ЧМ боксера из Иордании

Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале ЧМ боксера из Иордании

Благодаря этой победе узбекистанец завоевал путёвку в полуфинал чемпионата мира по боксу

2023-05-10T14:58+0500

2023-05-10T14:58+0500

2023-05-10T15:17+0500

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Абдумалик Халоков победил в четвертьфинале представителя Иордании Ишиша Юсуфа и завоевал путtвку в полуфинал чемпионата, сообщает НОК страны.До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана.Сегодня станут известны имена всех участников полуфинала чемпионата мира.Напомним, в нем принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:

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