https://uz.sputniknews.ru/20230510/segodnya-boksery-borba-vyxod-polufinal-chm-raspisaniye-boyev-34792106.html

Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в полуфинал ЧМ — расписание боев

Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в полуфинал ЧМ — расписание боев

До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана, все они будут бороться за выход в полуфинал

2023-05-10T09:47+0500

2023-05-10T09:47+0500

2023-05-10T10:42+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сегодня в рамках чемпионата мира по боксу разыграют путевки в полуфинал, сообщает НОК Узбекистана.До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана, все они будут бороться за выход в 1/2 финала.На ринг выйдут:Напомним, в чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:

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