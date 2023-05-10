Сегодня узбекские боксеры вступают в борьбу за выход в полуфинал ЧМ — расписание боев
09:47 10.05.2023 (обновлено: 10:42 10.05.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаОйбек Джураев победил соперника из Сербии
© Федерация бокса Узбекистана
До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана, все они будут бороться за выход в полуфинал.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сегодня в рамках чемпионата мира по боксу разыграют путевки в полуфинал, сообщает НОК Узбекистана.
До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана, все они будут бороться за выход в 1/2 финала.
На ринг выйдут:
-51 кг: Хасанбой Дусматов — Томоя Цубои (Япония), 14.00, ринг В;
-57 кг: Абдумалик Халoков — Ишиш Юсуф (Иордания), после 14.25, ринг В;
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев — Лоунес Хамраоуи (Франция), после 15.10, ринг А;
-71 кг: Саиджамшид Джафаров — Игорь Свиридченков (Россия), после 15.25, ринг В;
-92 кг Лазизбек Мулложонов — Сезар Ла Круз (Куба), после 16.25, ринг А;
-54 кг: Ойбек Джураев — Габриэль Эскобар (Испания), после 18.40, ринг В;
-60 кг: Мужибилло Турсунов — Всеволод Шумков (Россия), после 18.55, ринг В;
-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев — Рониэль Иглесиас (Куба), после 19.25, ринг В;
-75 кг: Алохон Абдуллаев — Филип Акилов (Венгрия), после 19.55, ринг В;
-86 кг: Шохджахон Абдуллаев — Альфонсо Домингез (Азербайджан), после 20.25, ринг А;
+92 кг: Баходир Жалолов — Камшибек Конкабаев (Казахстан), после 21.10, ринг В.
Напомним, в чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.
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