https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistanets-xasanboy-dusmatov-polufinal-chm-boks-34805642.html
Узбекистанец Хасанбой Дусматов в полуфинале ЧМ по боксу
Узбекистанец Хасанбой Дусматов в полуфинале ЧМ по боксу
Хасанбой Дусматов победил действующего чемпиона японца Томоя Цубои
2023-05-10T14:20+0500
2023-05-10T14:20+0500
2023-05-10T14:30+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Дусматов победил действующего чемпиона в весовой категории до 51 кг японца Томоя Цубои и вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу. Об этом сообщает НОК республики.Напомним, сегодня разыгрывают путёвки в полуфинал.До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана.В чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:
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узбекистан ташкент япония японец хасанбой дусматов томоя цубои полуфинал сборная
узбекистан ташкент япония японец хасанбой дусматов томоя цубои полуфинал сборная
Узбекистанец Хасанбой Дусматов в полуфинале ЧМ по боксу
14:20 10.05.2023 (обновлено: 14:30 10.05.2023)
Хасанбой Дусматов победил действующего чемпиона японца Томоя Цубои.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Узбекистанец Хасанбой Дусматов победил действующего чемпиона в весовой категории до 51 кг японца Томоя Цубои и вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу. Об этом сообщает НОК
республики.
Напомним, сегодня разыгрывают путёвки в полуфинал.
До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана.
В чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.