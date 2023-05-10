https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistanets-xasanboy-dusmatov-polufinal-chm-boks-34805642.html

Узбекистанец Хасанбой Дусматов в полуфинале ЧМ по боксу

Узбекистанец Хасанбой Дусматов в полуфинале ЧМ по боксу

Хасанбой Дусматов победил действующего чемпиона японца Томоя Цубои

2023-05-10T14:20+0500

2023-05-10T14:20+0500

2023-05-10T14:30+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Дусматов победил действующего чемпиона в весовой категории до 51 кг японца Томоя Цубои и вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу. Об этом сообщает НОК республики.Напомним, сегодня разыгрывают путёвки в полуфинал.До четвертьфинала дошли 11 боксеров сборной Узбекистана.В чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:

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