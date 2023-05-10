ЧМ по боксу: узбекистанцы не оставляют шансов соперникам
08:37 10.05.2023 (обновлено: 09:37 10.05.2023)
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
© НОК Узбекистана
В очередной день чемпионата победили своих соперников Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов на третьем этапе победил кубинца Эрислана Ромеро. Это первое поражение кубинской команды в турнире, сообщает НОК Узбекистана.
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов
© НОК Узбекистана
В четвертьфинале и Саиджамшид Джафаров, выступающий в весовой категории до 71 кг. В следующий круг соревнований он вышел без боя — Габриэль Ланос из Пуэрто-Рико не смог принять участие в поединке из-за травмы.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСаиджамшид Джафаров вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
Саиджамшид Джафаров вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Очередная победа у Ойбека Джураева. Узбекистанец в весовой категории до 54 кг победил албанца Ариола Зенели.
© НОКОйбек Джураев также успешно завершил свой второй бой
Ойбек Джураев также успешно завершил свой второй бой
© НОК
Не оставил шансов сопернику и Асадхуджа Муйдинходжаев. Узбекский боксер одолел Кирила Самадурау из Беларуси.
© нокАсадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику
Асадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику
© нок
Алохон Абдуллаев также в следующем круге ЧМ. Узбекистанец, выступающий в весовой категории до 75 кг, одержал победу над сербом Алмиром Мемичем.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаАлохон Абдуллаев вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
Алохон Абдуллаев вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Сегодня, 10 мая, в рамках ЧМ по боксу путевки в полуфинал разыграют 11 узбекистанцев: Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халoков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Джафаров, Лазизбек Мулложонов, Ойбек Джураев, Мужибилло Турсунов, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Шохджахон Абдуллаев, Баходир Жалолов.
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