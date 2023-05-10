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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230510/chm-boks-uzbekistanets-shans-sopernik-34787374.html
ЧМ по боксу: узбекистанцы не оставляют шансов соперникам
ЧМ по боксу: узбекистанцы не оставляют шансов соперникам
В очередной день чемпионата победили своих соперников Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев
2023-05-10T08:37+0500
2023-05-10T09:37+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов на третьем этапе победил кубинца Эрислана Ромеро. Это первое поражение кубинской команды в турнире, сообщает НОК Узбекистана.В четвертьфинале и Саиджамшид Джафаров, выступающий в весовой категории до 71 кг. В следующий круг соревнований он вышел без боя — Габриэль Ланос из Пуэрто-Рико не смог принять участие в поединке из-за травмы.Очередная победа у Ойбека Джураева. Узбекистанец в весовой категории до 54 кг победил албанца Ариола Зенели. Не оставил шансов сопернику и Асадхуджа Муйдинходжаев. Узбекский боксер одолел Кирила Самадурау из Беларуси.Алохон Абдуллаев также в следующем круге ЧМ. Узбекистанец, выступающий в весовой категории до 75 кг, одержал победу над сербом Алмиром Мемичем. Сегодня, 10 мая, в рамках ЧМ по боксу путевки в полуфинал разыграют 11 узбекистанцев: Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халoков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Джафаров, Лазизбек Мулложонов, Ойбек Джураев, Мужибилло Турсунов, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Шохджахон Абдуллаев, Баходир Жалолов.Читайте также:
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узбекистан ташкент чемпионат мира бокс хасанбой дусматов саиджамшид джафаров ойбек джураев асадхуджа муйдинходжаев алохон абдуллаев поединок ринг четвертьфинал
узбекистан ташкент чемпионат мира бокс хасанбой дусматов саиджамшид джафаров ойбек джураев асадхуджа муйдинходжаев алохон абдуллаев поединок ринг четвертьфинал

ЧМ по боксу: узбекистанцы не оставляют шансов соперникам

08:37 10.05.2023 (обновлено: 09:37 10.05.2023)
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© НОК Узбекистана
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В очередной день чемпионата победили своих соперников Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов на третьем этапе победил кубинца Эрислана Ромеро. Это первое поражение кубинской команды в турнире, сообщает НОК Узбекистана.
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Хасанбой Дусматов
© НОК Узбекистана
В четвертьфинале и Саиджамшид Джафаров, выступающий в весовой категории до 71 кг. В следующий круг соревнований он вышел без боя — Габриэль Ланос из Пуэрто-Рико не смог принять участие в поединке из-за травмы.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСаиджамшид Джафаров вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
Саиджамшид Джафаров вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Саиджамшид Джафаров вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Очередная победа у Ойбека Джураева. Узбекистанец в весовой категории до 54 кг победил албанца Ариола Зенели.
© НОКОйбек Джураев также успешно завершил свой второй бой
Ойбек Джураев также успешно завершил свой второй бой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Ойбек Джураев также успешно завершил свой второй бой
© НОК
Не оставил шансов сопернику и Асадхуджа Муйдинходжаев. Узбекский боксер одолел Кирила Самадурау из Беларуси.
© нокАсадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику
Асадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Асадхуджа не оставил шансов белорусскому сопернику
© нок
Алохон Абдуллаев также в следующем круге ЧМ. Узбекистанец, выступающий в весовой категории до 75 кг, одержал победу над сербом Алмиром Мемичем.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаАлохон Абдуллаев вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
Алохон Абдуллаев вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Алохон Абдуллаев вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Сегодня, 10 мая, в рамках ЧМ по боксу путевки в полуфинал разыграют 11 узбекистанцев: Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халoков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Джафаров, Лазизбек Мулложонов, Ойбек Джураев, Мужибилло Турсунов, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Шохджахон Абдуллаев, Баходир Жалолов.
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