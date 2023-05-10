https://uz.sputniknews.ru/20230510/chm-boks-uzbekistanets-shans-sopernik-34787374.html

ЧМ по боксу: узбекистанцы не оставляют шансов соперникам

ЧМ по боксу: узбекистанцы не оставляют шансов соперникам

В очередной день чемпионата победили своих соперников Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев

2023-05-10T08:37+0500

2023-05-10T08:37+0500

2023-05-10T09:37+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов на третьем этапе победил кубинца Эрислана Ромеро. Это первое поражение кубинской команды в турнире, сообщает НОК Узбекистана.В четвертьфинале и Саиджамшид Джафаров, выступающий в весовой категории до 71 кг. В следующий круг соревнований он вышел без боя — Габриэль Ланос из Пуэрто-Рико не смог принять участие в поединке из-за травмы.Очередная победа у Ойбека Джураева. Узбекистанец в весовой категории до 54 кг победил албанца Ариола Зенели. Не оставил шансов сопернику и Асадхуджа Муйдинходжаев. Узбекский боксер одолел Кирила Самадурау из Беларуси.Алохон Абдуллаев также в следующем круге ЧМ. Узбекистанец, выступающий в весовой категории до 75 кг, одержал победу над сербом Алмиром Мемичем. Сегодня, 10 мая, в рамках ЧМ по боксу путевки в полуфинал разыграют 11 узбекистанцев: Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халoков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Джафаров, Лазизбек Мулложонов, Ойбек Джураев, Мужибилло Турсунов, Асадхуджа Муйдинходжаев, Алохон Абдуллаев, Шохджахон Абдуллаев, Баходир Жалолов.Читайте также:

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