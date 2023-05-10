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Тюркские государства создали Географический совет
Тюркские государства создали Географический совет
Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества. Председательство Узбекистана продлится три года.
2023-05-10T09:45+0500
2023-05-10T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Центральной Азии создали Географический совет тюркских государств. Новое интеграционное объединение появилось по инициативе казахстанского общества "QazaqGeography". Об этом сообщается на его сайте.Соглашение о создании Географического совета тюркских государств подписали представители географических обществ Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества Ойбека Норинбаева. Председательство Узбекистана продлится три года.Цели нового объединения — углубление сотрудничества между тюркоязычными НИИ и общественными объединениями, совместное изучение историко-культурного наследия региона, а также экологическая повестка и народная дипломатия.В ближайшее время утвердят структуру и уставные документы объединения.Читайте также: Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
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ца тюркские народы узбекистан казахстан венгрия кыргызстан турция общество
ца тюркские народы узбекистан казахстан венгрия кыргызстан турция общество

Тюркские государства создали Географический совет

09:45 10.05.2023
© qazaqgeographyВ Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств
В Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© qazaqgeography
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Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества. Председательство Узбекистана продлится три года.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Центральной Азии создали Географический совет тюркских государств. Новое интеграционное объединение появилось по инициативе казахстанского общества "QazaqGeography". Об этом сообщается на его сайте.
Соглашение о создании Географического совета тюркских государств подписали представители географических обществ Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.
© qazaqgeographyВ Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств
В Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
В Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств
© qazaqgeography
Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества Ойбека Норинбаева. Председательство Узбекистана продлится три года.
© qazaqgeographyВ Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств
В Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
В Центральной Азии создан Географический Совет Тюркских государств
© qazaqgeography
Цели нового объединения — углубление сотрудничества между тюркоязычными НИИ и общественными объединениями, совместное изучение историко-культурного наследия региона, а также экологическая повестка и народная дипломатия.
"Мы видим серьезные перспективы в создании Географического совета тюркских государств и возлагаем большие надежды на совместную работу и ее результат", — подчеркнул глава "Qazaq Geography" Орман Нурбаев.
В ближайшее время утвердят структуру и уставные документы объединения.
Читайте также: Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
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