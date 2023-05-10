https://uz.sputniknews.ru/20230510/sentralnaya-aziya-tyurkskiye-gosudarstva-geograficheskiy-sovet-sozdaniye-34790672.html

Тюркские государства создали Географический совет

Тюркские государства создали Географический совет

Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества. Председательство Узбекистана продлится три года.

2023-05-10T09:45+0500

2023-05-10T09:45+0500

2023-05-10T09:45+0500

ца

тюркские народы

общество

узбекистан

казахстан

азербайджан

венгрия

кыргызстан

турция

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Центральной Азии создали Географический совет тюркских государств. Новое интеграционное объединение появилось по инициативе казахстанского общества "QazaqGeography". Об этом сообщается на его сайте.Соглашение о создании Географического совета тюркских государств подписали представители географических обществ Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества Ойбека Норинбаева. Председательство Узбекистана продлится три года.Цели нового объединения — углубление сотрудничества между тюркоязычными НИИ и общественными объединениями, совместное изучение историко-культурного наследия региона, а также экологическая повестка и народная дипломатия.В ближайшее время утвердят структуру и уставные документы объединения.Читайте также: Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий

ца

узбекистан

казахстан

венгрия

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