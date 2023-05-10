https://uz.sputniknews.ru/20230510/sentralnaya-aziya-tyurkskiye-gosudarstva-geograficheskiy-sovet-sozdaniye-34790672.html
Тюркские государства создали Географический совет
Тюркские государства создали Географический совет
Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества. Председательство Узбекистана продлится три года.
2023-05-10T09:45+0500
2023-05-10T09:45+0500
2023-05-10T09:45+0500
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узбекистан
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венгрия
кыргызстан
турция
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Центральной Азии создали Географический совет тюркских государств. Новое интеграционное объединение появилось по инициативе казахстанского общества "QazaqGeography". Об этом сообщается на его сайте.Соглашение о создании Географического совета тюркских государств подписали представители географических обществ Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества Ойбека Норинбаева. Председательство Узбекистана продлится три года.Цели нового объединения — углубление сотрудничества между тюркоязычными НИИ и общественными объединениями, совместное изучение историко-культурного наследия региона, а также экологическая повестка и народная дипломатия.В ближайшее время утвердят структуру и уставные документы объединения.Читайте также: Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
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ца тюркские народы узбекистан казахстан венгрия кыргызстан турция общество
ца тюркские народы узбекистан казахстан венгрия кыргызстан турция общество
Тюркские государства создали Географический совет
Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества. Председательство Узбекистана продлится три года.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik
. В Центральной Азии создали Географический совет тюркских государств. Новое интеграционное объединение появилось по инициативе казахстанского общества "QazaqGeography". Об этом сообщается на его сайте.
Соглашение о создании Географического совета тюркских государств подписали представители географических обществ Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.
Штаб квартирой нового объединения станет Ташкент, а первым главой избрали руководителя узбекского географического общества Ойбека Норинбаева. Председательство Узбекистана продлится три года.
Цели нового объединения — углубление сотрудничества между тюркоязычными НИИ и общественными объединениями, совместное изучение историко-культурного наследия региона, а также экологическая повестка и народная дипломатия.
"Мы видим серьезные перспективы в создании Географического совета тюркских государств и возлагаем большие надежды на совместную работу и ее результат", — подчеркнул глава "Qazaq Geography" Орман Нурбаев.
В ближайшее время утвердят структуру и уставные документы объединения.