https://uz.sputniknews.ru/20230511/rossiya-moskva-kreml-spetsoperatsiya-vypolneniye-otsenka-dmitriy-peskov-34838345.html
Выполнение спецоперации оценили в Кремле
Выполнение спецоперации оценили в Кремле
Песков: за год СВО на Украине достигли части своих целей.
2023-05-11T10:24+0500
2023-05-11T10:24+0500
2023-05-11T10:24+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Задачи российской спецоперации отчасти выполнены, но противника нужно еще отодвинуть, поэтому СВО будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.По его словам, России частично удалось выполнить эту задачу, но до полного ее завершения еще далеко. Песков напомнил о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении киевским режимом снарядов с обедненным ураном.Напомним, что РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин определил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он назвал СВО вынужденной мерой, России, по его словам, "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Как отметил Путин, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается.Читайте также: Валентина Матвиенко уверена в победе России в спецоперации
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россия кремль дмитрий песков спецоперация украина владимир путин политика
россия кремль дмитрий песков спецоперация украина владимир путин политика
Выполнение спецоперации оценили в Кремле
Песков: за год СВО на Украине достигли части своих целей.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Задачи российской спецоперации отчасти выполнены, но противника нужно еще отодвинуть, поэтому СВО будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"В самом начале, еще 24 февраля прошлого года, президент России (Владимир Путин) говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать", — рассказал он в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
По его словам, России частично удалось выполнить эту задачу, но до полного ее завершения еще далеко. Песков напомнил о продолжающихся обстрелах Донецка и других городов, а также о применении киевским режимом снарядов с обедненным ураном.
"Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Напомним, что РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин определил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он назвал СВО вынужденной мерой, России, по его словам, "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Как отметил Путин, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается.