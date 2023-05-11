https://uz.sputniknews.ru/20230511/stalo-izvestno-kto-vyshel-v-polufinal-chm-po-boksu-podrobnosti-34834608.html

Стало известно, кто вышел в полуфинал ЧМ по боксу — подробности

Стало известно, кто вышел в полуфинал ЧМ по боксу — подробности

От Узбекистана в полуфинале выступят 9 боксеров, Россию представят 6 спортсменов

2023-05-11T08:24+0500

2023-05-11T08:24+0500

2023-05-11T09:49+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

боксер

чемпионат мира по боксу

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Девять боксеров сборной Узбекистана вышли в полуфинал чемпионата мира, сообщает Федерация бокса страны.Кубу и Россию в полуфинале представят 6 боксеров, а Казахстан — 5.Список стран-полуфиналистов следующий:Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат продлится до 14 мая.Читайте также:

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