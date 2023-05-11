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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230511/stalo-izvestno-kto-vyshel-v-polufinal-chm-po-boksu-podrobnosti-34834608.html
Стало известно, кто вышел в полуфинал ЧМ по боксу — подробности
Стало известно, кто вышел в полуфинал ЧМ по боксу — подробности
От Узбекистана в полуфинале выступят 9 боксеров, Россию представят 6 спортсменов
2023-05-11T08:24+0500
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Девять боксеров сборной Узбекистана вышли в полуфинал чемпионата мира, сообщает Федерация бокса страны.Кубу и Россию в полуфинале представят 6 боксеров, а Казахстан — 5.Список стран-полуфиналистов следующий:Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат продлится до 14 мая.Читайте также:
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узбекистан ташкент чемпионат мира бокс боксеры полуфинал узбекистан куба россия казахстан франция грузия индия испания армения азербайджан бразилия монголия китай италия иордания кыргызстан мексика таджикистан
узбекистан ташкент чемпионат мира бокс боксеры полуфинал узбекистан куба россия казахстан франция грузия индия испания армения азербайджан бразилия монголия китай италия иордания кыргызстан мексика таджикистан

Стало известно, кто вышел в полуфинал ЧМ по боксу — подробности

08:24 11.05.2023 (обновлено: 09:49 11.05.2023)
© НОК УзбекистанаАсадходжа Муйдинхужаев
Асадходжа Муйдинхужаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
© НОК Узбекистана
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От Узбекистана в полуфинале выступят 9 боксеров, Россию представят 6 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Девять боксеров сборной Узбекистана вышли в полуфинал чемпионата мира, сообщает Федерация бокса страны.
Кубу и Россию в полуфинале представят 6 боксеров, а Казахстан — 5.
Список стран-полуфиналистов следующий:
Узбекистан — 9 боксеров;
Куба, Россия — 6 боксеров;
Казахстан — 5 боксеров;
Франция, Грузия, Индия, Испания — по 3 боксера;
Армения, Азербайджан, Бразилия, Монголия — по 2 боксера;
Китай, Италия, Иордания, Кыргызстан, Мексика, Таджикистан — по 1 боксеру.
Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат продлится до 14 мая.
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