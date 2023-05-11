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https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-regiony-may-2023-sel-opasnost-uzgidromet-preduprejdeniye-34845493.html
Когда и в каких регионах Узбекистана в ближайшее время будет селеопасно
Когда и в каких регионах Узбекистана в ближайшее время будет селеопасно
Узгидромет предупредил об опасности схода селей и паводков в во второй декаде мая в 9-ти областях республики.
2023-05-11T15:02+0500
2023-05-11T15:02+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане 12-13 и 16-17 мая в предгорных и горных районах Узбекистана ожидаются дожди, сообщил Узгидромет.В связи с осадками возможны селе-паводковые явления:Кроме того, Узгидромет попросил соблюдать меры предосторожности жителей предгорных и горных районов, а также выезжающих туда отдыхающих и водителей.Ранее мы писали о пыльной буре, которая накрыла Термез, а также о том, как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья.
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узбекистан узгидромет прогноз прогноз погоды опасность общество
узбекистан узгидромет прогноз прогноз погоды опасность общество

Когда и в каких регионах Узбекистана в ближайшее время будет селеопасно

15:02 11.05.2023
© Фото: Наманган вилояти ФВБ ахборот хизмати Сход селя в Касансайском районе
 Сход селя в Касансайском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
© Фото: Наманган вилояти ФВБ ахборот хизмати
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Узгидромет предупредил об опасности схода селей и паводков в 9-ти областях республики во второй декаде мая.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане 12-13 и 16-17 мая в предгорных и горных районах Узбекистана ожидаются дожди, сообщил Узгидромет.
В связи с осадками возможны селе-паводковые явления:
Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском районах;
Сурхандарьинская область: в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском, Музрабатском районах;
Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском, Иштиханском районах;
Навоийская область: в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Канимехском, Карманинском районах;
Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском районах;
Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык;
Наманганская область: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Янгикурганском районах;
Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском, Бешарыкском районах;
Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Жалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и городе Ханабаде.
Кроме того, Узгидромет попросил соблюдать меры предосторожности жителей предгорных и горных районов, а также выезжающих туда отдыхающих и водителей.
Ранее мы писали о пыльной буре, которая накрыла Термез, а также о том, как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья.
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