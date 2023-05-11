https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-regiony-may-2023-sel-opasnost-uzgidromet-preduprejdeniye-34845493.html

Когда и в каких регионах Узбекистана в ближайшее время будет селеопасно

Когда и в каких регионах Узбекистана в ближайшее время будет селеопасно

Узгидромет предупредил об опасности схода селей и паводков в во второй декаде мая в 9-ти областях республики.

2023-05-11T15:02+0500

2023-05-11T15:02+0500

2023-05-11T15:02+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане 12-13 и 16-17 мая в предгорных и горных районах Узбекистана ожидаются дожди, сообщил Узгидромет.В связи с осадками возможны селе-паводковые явления:Кроме того, Узгидромет попросил соблюдать меры предосторожности жителей предгорных и горных районов, а также выезжающих туда отдыхающих и водителей.Ранее мы писали о пыльной буре, которая накрыла Термез, а также о том, как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья.

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