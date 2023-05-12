https://uz.sputniknews.ru/20230512/stalo-izvestno-imya-esche-odnogo-kandidata-v-prezidenty-uzbekistana-34867174.html

Стало известно имя еще одного кандидата в президенты Узбекистана

Стало известно имя еще одного кандидата в президенты Узбекистана

Народно-демократическая партия Узбекистана определилась со своим кандидатом на предстоящих досрочных выборах.

2023-05-12T11:53+0500

2023-05-12T11:53+0500

2023-05-12T12:43+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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кандидат

ндпу

улугбек иноятов

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Кандидатом в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) стал Улугбек Ильясович Иноятов.Его кандидатуру утвердили 12 мая на внеочередном пленуме Центрального совета НДПУ, сообщает УзА.Ранее Экологическая партия Узбекистана объявила имя своего кандидата — им стал Абдушукур Хамзаев.Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование состоится с 28 июня по 5 июля.Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.О сроках и правилах избирательной кампании читайте в нашем материале.

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