https://uz.sputniknews.ru/20230513/tyumen-uzbekskaya-diaspora-kruglyy-stol-34901532.html

Как мигрантам помогают адаптироваться в РФ, рассказала в Тюмени узбекская диаспора

Как мигрантам помогают адаптироваться в РФ, рассказала в Тюмени узбекская диаспора

В ходе мероприятия о своих проектах, направленных на помощь в социально-культурной адаптации мигрантов, рассказали представители рязанского объединения узбеков.

2023-05-13T16:02+0500

2023-05-13T16:02+0500

2023-05-13T16:02+0500

узбекистанцы в россии

россия

мигранты

узбекская диаспора

тюмень

культура

круглый стол

зулайхо кадирова

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Методы помощи в социально-культурной адаптации иностранцев в России обсудили участники круглого стола, организованного в Тюмени узбекской диаспорой "Ватан".В деловой части мероприятия выступили представители органов власти Тюменской области, а также руководители национальных общественных объединений. В частности, опытом проектной деятельности для содействия социокультурной адаптации мигрантов рассказала глава узбекской Национально-культурной автономии (НКА) "Алмаз" из Рязани Зулайхо Кадирова, сообщили в НКА.Кроме того, студенты Тюменского государственного университета рассказали участникам круглого стола о большом вкладе узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны и познакомили собравшихся с биографией и творчеством узбекского поэта и прозаика Гафура Гуляма.Завершился круглый стол концертом солиста группы "Все свои" Ихтиандра Кадирова, который исполнил песни военных лет.НКА "Алмаз" регулярно проводит мероприятия в Рязани. Традиционным уже стало празднование Навруза. В прошлом году организация участвовала в проекте по изданию на узбекском языке стихов Сергея Есенина "Персидские мотивы" с иллюстрациями самаркандской художницы Онахон Холияровой.

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