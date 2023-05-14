https://uz.sputniknews.ru/20230514/uzbekistan-zapusk-kosmos-minisputnik-cubesat-34911973.html

Узбекистан запустит в космос собственный научно-образовательный спутник

Узбекистан запустит в космос собственный научно-образовательный спутник

Миниатюрный и экономичный спутник для исследования космоса CubeSat cоздадут при сотрудничестве агентств “Узбеккосмос” и инновационного развития.

2023-05-14T12:03+0500

2023-05-14T12:03+0500

2023-05-14T12:03+0500

узбекистан

космос

спутник

научные исследования

общество

наука

образование

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. О проекте, предусматривающем разработку, сборку, запуск и дальнейшее управление научно-образовательным спутником CubeSat рассказал корреспонденту Sputnik Мухиддин Ибрагимов, начальник отдела Агентства “Узбеккосмос”.Главная цель проекта — набор необходимых компетенций в части создания, сборки, запуска и управления спутником.Испытания спутника, который соберут в Узбекистане, предложили провести на своих базах коллеги из Объединённых Арабских Эмиратов.Проект реализуют в Узбекистане в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Агентством “Узбеккосмос” и Агентством инновационного развития. в рамках крупнейшей в ЦА конференции по космосу STC 2023. Она проходила в Ташкенте 25-27 апреля 2023 года.В ней участвовали более 250 экспертов лидирующих космических компаний и агентств из Азербайджана, Казахстана, Монако, ОАЭ, США, Турции, и других стран.Они обменялись мнениями по развитию космической отрасли в регионе, провели двухсторонние встречи между космическими агентствами стран, приняли ряд соглашений в рамках совета стран Организации тюркских государств по космической отрасли.Международная повестка конференции фокусировалась вокруг глобальных трендов индустрии New Space — новейших решений для GIS, космического мониторинга и спутникового интернета.Узбекистан в ходе конференции не только анонсировал запуск образовательного спутника, но представил общие итоги работы в рамках государственного космического мониторинга, подписал меморандумы о сотрудничестве в образовательных проектах, а также дал старт запуску центров компетенций в Ташкенте.Напомним, что республика запустила процесс вступления в Международную аэрокосмическую федерацию (IAF). Благодаря этому откроется доступ к новейшим исследованиям, нетворкингу и образовательным коллаборациям.Ранее мы писали о встрече со школьниками уроженца Узбекистана и рекордсмена по количеству космических экспедиций Владимира Джанибекова.

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