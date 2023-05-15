https://uz.sputniknews.ru/20230515/uzbekistan-prava-cheloveka-obrazovanie-34932329.html
В Узбекистане пройдет декада "Прав человека"
В Узбекистане пройдет декада "Прав человека"
В республике будут ежегодно проводить десятидневки по правам человека.
2023-05-15T13:03+0500
2023-05-15T13:03+0500
2023-05-15T13:53+0500
общество
узбекистан
образование
права человека
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. C 2023 года в Узбекистане будут ежегодно проводить декаду "Прав человека", приуроченную к одноименному празднику. Соответствующий указ уже подписал президент Шавкат Мирзиёев.Так, в рамках мероприятия власти планируют проводить для узбекистанцев общенациональный урок, посвященный принятию Всеобщей декларации прав человека. Его буду проводить во всех образовательных учреждениях республики.Кроме того, Министерство экономики и финансов выделит $100 тыс. в специальный фонд Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Добровольный взнос пойдет на поддержку реализации основных целей Всеобщей декларации.Напомним, в республике реализация международных стандартов в области прав человека имеет конституциональный статус. В апреле власти ужесточили наказания за насилие в отношении женщин и детей.
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общество образование права человека узбекистан оон декларация о правах человека декада прав человека в узбекистане права человека в узбекистане
общество образование права человека узбекистан оон декларация о правах человека декада прав человека в узбекистане права человека в узбекистане
В Узбекистане пройдет декада "Прав человека"
13:03 15.05.2023 (обновлено: 13:53 15.05.2023)
В республике будут ежегодно проводить десятидневки, посвященные правам человека.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. C 2023 года в Узбекистане будут ежегодно проводить декаду "Прав человека", приуроченную к одноименному празднику. Соответствующий указ уже подписал президент Шавкат Мирзиёев.
"Усиление гарантий защиты прав и свобод человека, обеспечение верховенства закона, а также их повсеместной реализации в обществе и жизни каждого гражданина, занимают центральное место во внутренней и внешней политике Нового Узбекистана", — написано в документе.
Так, в рамках мероприятия власти планируют проводить для узбекистанцев общенациональный урок, посвященный принятию Всеобщей декларации прав человека. Его буду проводить во всех образовательных учреждениях республики.
Кроме того, Министерство экономики и финансов выделит $100 тыс. в специальный фонд Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Добровольный взнос пойдет на поддержку реализации основных целей Всеобщей декларации.
Напомним, в республике реализация международных стандартов в области прав человека имеет конституциональный статус. В апреле власти ужесточили наказания
за насилие в отношении женщин и детей.