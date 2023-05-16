https://uz.sputniknews.ru/20230516/neftchi-ural-futbol-match-fergana-yekaterinburg-may-2023-34980659.html

“Нефтчи” и “Урал”сыграют в Фергане и Екатеринбурге

“Нефтчи” и “Урал”сыграют в Фергане и Екатеринбурге

Товарищеские матчи между флагманами ферганского и свердловского футбола предусмотрены договоренностями между главами администраций областей Узбекистана и России.

2023-05-16T12:50+0500

2023-05-16T12:50+0500

2023-05-16T15:09+0500

узбекистан

ферганская область

фергана

россия

свердловская область

екатеринбург

футбол

товарищеский матч

спорт

общество

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Екатеринбурге 13 июля пройдет товарищеская встреча между футболистами ферганской “Нефтчи” и екатеринбургского “Урала”. Ответная игра состоится через неделю в Фергане. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал пресс-секретарь хокимията Ферганской области.Товарищеские матчи между флагманами ферганского и свердловского футбола организуют в рамках договоренностей о сотрудничестве в сфере спорта, достигнутых на переговорах хокима Ферганской области Хайрулло Бозорова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в марте 2023 года в Фергане.По итогам десяти туров “Нефтчи” находится на втором месте в Суперлиге Узбекистана с 19 очками, за три тура до окончания текущего сезона Российской премьер-лиги “Урал” занимает одиннадцатое место с 30 очками.Обе команды играли в первой лиге последнего чемпионата Союза в 1991 году под названиями “Нефтяник” и “Уралмаш”. Тогда победителями обеих игр стали уральцы: матч в Фергане закончился со счетом 0:1, в Свердловске — 3:0.Ранее мы сообщали о том, что Узбекистан и Россия договорились о развитии сотрудничества в сфере спорта.

узбекистан

ферганская область

фергана

россия

свердловская область

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