https://uz.sputniknews.ru/20230516/rossiya-moskva-biznes-missiya-mosturizm-uzbekistan-tashkent-34987027.html

В Ташкенте презентовали туристический потенциал Москвы

В Ташкенте презентовали туристический потенциал Москвы

В рамках первой бизнес-миссии Мостуризма в Узбекистан, представили актуальные турпродукты и летние туристические предложения.

2023-05-16T17:29+0500

2023-05-16T17:29+0500

2023-05-16T17:29+0500

узбекистан

россия

ташкент

москва

бизнес-миссия

туризм

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. О предложениях, которые подготовила Москва к летнему туристическому сезону, рассказали в ходе бизнес-миссии Мостуризма, организованной Торговым представительством России в Узбекистане, сообщает пресс-служба Торгпредства.В республику приехали более 70 представителей туриндустрии российской столицы. Специалисты московских компаний провели свыше 350 переговоров с потенциальными узбекскими партнерами, а также презентовали актуальные турпродукты и летние туристические предложения.Особое внимание уделили предложениям Москвы, касающимся летнего туристического сезона, детского и образовательного туризма, а также межрегиональных маршрутов. В частности, один из проектов объединяет туристические возможности сразу нескольких городов и областей: Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.Ранее мы писали о том, что туристический потенциал Самарканда представили в Китае в ходе саммита Всемирной федерации туристических городов — WTCF.

узбекистан

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