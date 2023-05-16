https://uz.sputniknews.ru/20230516/rossiya-moskva-biznes-missiya-mosturizm-uzbekistan-tashkent-34987027.html
В Ташкенте презентовали туристический потенциал Москвы
В Ташкенте презентовали туристический потенциал Москвы
В рамках первой бизнес-миссии Мостуризма в Узбекистан, представили актуальные турпродукты и летние туристические предложения.
2023-05-16T17:29+0500
2023-05-16T17:29+0500
2023-05-16T17:29+0500
узбекистан
россия
ташкент
москва
бизнес-миссия
туризм
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. О предложениях, которые подготовила Москва к летнему туристическому сезону, рассказали в ходе бизнес-миссии Мостуризма, организованной Торговым представительством России в Узбекистане, сообщает пресс-служба Торгпредства.В республику приехали более 70 представителей туриндустрии российской столицы. Специалисты московских компаний провели свыше 350 переговоров с потенциальными узбекскими партнерами, а также презентовали актуальные турпродукты и летние туристические предложения.Особое внимание уделили предложениям Москвы, касающимся летнего туристического сезона, детского и образовательного туризма, а также межрегиональных маршрутов. В частности, один из проектов объединяет туристические возможности сразу нескольких городов и областей: Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.Ранее мы писали о том, что туристический потенциал Самарканда представили в Китае в ходе саммита Всемирной федерации туристических городов — WTCF.
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узбекистан россия ташкент москва бизнес-миссия туризм торговое представительство
узбекистан россия ташкент москва бизнес-миссия туризм торговое представительство
В Ташкенте презентовали туристический потенциал Москвы
В рамках первой бизнес-миссии Мостуризма в Узбекистан представили актуальные турпродукты и летние туристические предложения.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
О предложениях, которые подготовила Москва к летнему туристическому сезону, рассказали в ходе бизнес-миссии Мостуризма, организованной Торговым представительством России в Узбекистане, сообщает пресс-служба Торгпредства.
В республику приехали более 70 представителей туриндустрии российской столицы. Специалисты московских компаний провели свыше 350 переговоров с потенциальными узбекскими партнерами, а также презентовали актуальные турпродукты и летние туристические предложения.
Особое внимание уделили предложениям Москвы, касающимся летнего туристического сезона, детского и образовательного туризма, а также межрегиональных маршрутов. В частности, один из проектов объединяет туристические возможности сразу нескольких городов и областей: Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Ранее мы писали о том, что туристический потенциал Самарканда
представили в Китае в ходе саммита Всемирной федерации туристических городов — WTCF.