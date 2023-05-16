https://uz.sputniknews.ru/20230516/uzbekistan-oae-memorandum-sotrudnichestvo-vypusk-solntsye-paneli-34974065.html

Как компании Узбекистана и ОАЭ собираются сотрудничать в сфере энергетики

Как компании Узбекистана и ОАЭ собираются сотрудничать в сфере энергетики

Согласно подписанному меморандуму, узбекская компания получит от эмиратских партнеров передовые технологии и “ноу-хау” для производства в республике солнечных панелей.

2023-05-16T09:57+0500

2023-05-16T09:57+0500

2023-05-16T10:43+0500

узбекистан

оаэ

энергетика

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере подписали в ходе встречи представителей Генерального консульства Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах с руководством Торгово-промышленной палаты Дубая, сообщает ИА “Дунё”.Согласно договоренности, компания “Empereal Entrgizing communities” передаст узбекской компании “Solar Nature” передовые технологии и ноу-хау для организации в республике производства солнечных панелей.Стороны отметили востребованность данной продукции с высокой добавленной стоимостью.Ранее мы рассказывали сколько домохозяйств в Узбекистане обеспечили электричеством солнечные панели, а также для чего с 18 по 20 мая 2023 года в республику приедут энергетики из 16 стран.

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