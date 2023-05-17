https://uz.sputniknews.ru/20230517/mirziyoyev-vstrecha-glava-frantsuzskoye-agentstvo-razvitiya-35018310.html

Мирзиёев встретился с главой Французского агентства развития — о чем говорили

Мирзиёев встретился с главой Французского агентства развития — о чем говорили

Узбекистан — ведущий партнер агентства. Портфель совместных проектов в прошлом году вырос на треть. 17.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-17T15:17+0500

2023-05-17T15:17+0500

2023-05-17T15:23+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял главного исполнительного директора Французского агентства развития (ФАР) Реми Риу, участвующего в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Рассмотрели практические аспекты расширения многопланового сотрудничества с ФАР в рамках новой Программы и "дорожной карты" взаимодействия.Осуществляются проекты "зеленой" экономики, по модернизации коммунального сектора, в том числе сетей водоснабжения, развитию энергетической инфраструктуры, животноводства и в других направлениях.Особое внимание стороны уделили продвижению программ поддержки бизнеса, внедрению эффективных механизмов государственно-частного партнерства, взаимодействия со структурами агентства — "ПРОПАРКО" и "Экспертиз Франс".Напомним, Шавкат Мирзиёев прилетел в Самарканд для участия в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР. В работе саммита участвуют президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, председатель Совета управляющих ЕБРР Магнус Бруннер. В числе других участников — более 2,5 тыс. руководителей и представителей иностранных правительств, ведущих транснациональных корпораций и промышленных холдингов, международных финансовых институтов и банков, эксперты и аналитики в области экономики, инвестиций, финансов и инноваций, активисты гражданского общества.Мероприятие служит важной платформой для глубокого анализа перспектив глобальной экономики, выработки рекомендаций в области ее устойчивого развития.

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