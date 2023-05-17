Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд
11:24 17.05.2023 (обновлено: 11:44 17.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ожидают, что глава республики выступит на заседании и проведет двусторонние встречи на полях мероприятия.
Ранее мы сообщали о том, что Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования.