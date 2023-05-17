https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-vylet-samarkand-zasedaniye-yebrr-35000358.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд

Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд

Президент Узбекистана примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

2023-05-17T11:24+0500

2023-05-17T11:24+0500

2023-05-17T11:44+0500

узбекистан

самарканд

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

заседание

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

политика

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР, сообщает пресс-служба президента.Ожидают, что глава республики выступит на заседании и проведет двусторонние встречи на полях мероприятия. Ранее мы сообщали о том, что Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования.

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