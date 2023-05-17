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https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-vylet-samarkand-zasedaniye-yebrr-35000358.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд
Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд
Президент Узбекистана примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
2023-05-17T11:24+0500
2023-05-17T11:44+0500
узбекистан
самарканд
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
заседание
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
политика
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР, сообщает пресс-служба президента.Ожидают, что глава республики выступит на заседании и проведет двусторонние встречи на полях мероприятия. Ранее мы сообщали о том, что Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования.
узбекистан
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узбекистан самарканд шавкат мирзиёев европейский банк реконструкции и развития заседание президент узбекистана политика
узбекистан самарканд шавкат мирзиёев европейский банк реконструкции и развития заседание президент узбекистана политика

Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд

11:24 17.05.2023 (обновлено: 11:44 17.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2023
Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в город Самарканд для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ожидают, что глава республики выступит на заседании и проведет двусторонние встречи на полях мероприятия.
Ранее мы сообщали о том, что Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования.
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