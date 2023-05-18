https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-ofitsialnyy-vizit-delegatsiya-ministerstvo-oborona-kazaxstan-35059547.html

Встреча в Ташкенте глав оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана — фото

Встреча в Ташкенте глав оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана — фото

В республике с официальным визитом находится делегация во главе с министром обороны Казахстана

2023-05-18T14:45+0500

2023-05-18T14:45+0500

2023-05-18T14:58+0500

узбекистан

казахстан

ташкент

минобороны узбекистана

минобороны казахстана

министр

делегация

встреча

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял делегацию во главе с министром обороны Казахстана Русланом Джаксиликовым, которая находится в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба военного ведомстваСтороны отметили, что дружественные отношения в военной сфере между РУз и РК год от года укрепляются.Министры высказали свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в данном направлении и обсудили планы на перспективу.Делегация Минобороны Казахстана также посетила мемориальный комплекс “Парк Победы”, где возложила венки к монументу “Ода стойкости”. Узбекистан укрепляет сотрудничество в военной сфере не только с казахстанскими коллегами. Ранее замминистра обороны, командующий войсками противовоздушной обороны и ВВС республики Ахмад Бурханов и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.

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