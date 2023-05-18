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Встреча в Ташкенте глав оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана — фото
Встреча в Ташкенте глав оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана — фото
В республике с официальным визитом находится делегация во главе с министром обороны Казахстана
2023-05-18T14:45+0500
2023-05-18T14:58+0500
узбекистан
казахстан
ташкент
минобороны узбекистана
минобороны казахстана
министр
делегация
встреча
общество
политика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял делегацию во главе с министром обороны Казахстана Русланом Джаксиликовым, которая находится в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба военного ведомстваСтороны отметили, что дружественные отношения в военной сфере между РУз и РК год от года укрепляются.Министры высказали свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в данном направлении и обсудили планы на перспективу.Делегация Минобороны Казахстана также посетила мемориальный комплекс “Парк Победы”, где возложила венки к монументу “Ода стойкости”. Узбекистан укрепляет сотрудничество в военной сфере не только с казахстанскими коллегами. Ранее замминистра обороны, командующий войсками противовоздушной обороны и ВВС республики Ахмад Бурханов и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.
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узбекистан казахстан ташкент минобороны узбекистана минобороны казахстана министр делегация встреча общество политика в мире
узбекистан казахстан ташкент минобороны узбекистана минобороны казахстана министр делегация встреча общество политика в мире

Встреча в Ташкенте глав оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана — фото

14:45 18.05.2023 (обновлено: 14:58 18.05.2023)
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
Министр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Республики Узбекистан
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В республике с официальным визитом находится делегация во главе с министром обороны Казахстана.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял делегацию во главе с министром обороны Казахстана Русланом Джаксиликовым, которая находится в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба военного ведомства
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
Министр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Республики Узбекистан
Стороны отметили, что дружественные отношения в военной сфере между РУз и РК год от года укрепляются.
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
Министр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Республики Узбекистан
Министры высказали свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в данном направлении и обсудили планы на перспективу.
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
Министр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Республики Узбекистан
Делегация Минобороны Казахстана также посетила мемориальный комплекс “Парк Победы”, где возложила венки к монументу “Ода стойкости”.
Узбекистан укрепляет сотрудничество в военной сфере не только с казахстанскими коллегами. Ранее замминистра обороны, командующий войсками противовоздушной обороны и ВВС республики Ахмад Бурханов и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.
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