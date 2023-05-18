Встреча в Ташкенте глав оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана — фото
14:45 18.05.2023 (обновлено: 14:58 18.05.2023)
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
В республике с официальным визитом находится делегация во главе с министром обороны Казахстана.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял делегацию во главе с министром обороны Казахстана Русланом Джаксиликовым, которая находится в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба военного ведомства
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
Стороны отметили, что дружественные отношения в военной сфере между РУз и РК год от года укрепляются.
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
Министры высказали свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в данном направлении и обсудили планы на перспективу.
© Пресс-служба Министерства обороны Республики УзбекистанМинистр обороны Узбекистана принял делегацию во главе с Министром обороны Казахстана.
© Пресс-служба Министерства обороны Республики Узбекистан
Делегация Минобороны Казахстана также посетила мемориальный комплекс “Парк Победы”, где возложила венки к монументу “Ода стойкости”.
Узбекистан укрепляет сотрудничество в военной сфере не только с казахстанскими коллегами. Ранее замминистра обороны, командующий войсками противовоздушной обороны и ВВС республики Ахмад Бурханов и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан обсудили вопрос повышения квалификации специалистов ВВС.