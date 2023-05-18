https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-vnedreniye-natsionalnaya-sistema-raneye-opovescheniye-zemletryaseniye-postanovleniye-prezident-35069394.html
Жителей Узбекистана будут оповещать о сильных землетрясениях
Жителей Узбекистана будут оповещать о сильных землетрясениях
В республике внедрят национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Для этого разрабатывают специальное мобильное приложение.
2023-05-18T17:46+0500
2023-05-18T17:46+0500
2023-05-18T17:46+0500
узбекистан
землетрясение
информационные технологии
общество
президент узбекистана
постановление
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 1 декабря в Узбекистане планируют поэтапно внедрить национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщает Минюст.Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана".В рамках национальной системы специалисты будут проводить мониторинг сейсмических явлений в республике и приграничных районах в режиме реального времени.Также планируют запустить мобильное приложение “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщение в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.Кроме того, с 1 июня 2023 года на территории республики начнут исследования индикаторов существующих активных тектонических трещин.С 1 января 2024 года будут создавать генеральные планы городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования. Эти карты разработает Академия наук Узбекистана.С 2023-2024 учебного года в программы детсадов и учреждений системы общего, среднего специального и профессионального образования включат правила поведения во время землетрясений.Ранее Sputnik рассказал о том, как спастись во время землетрясения.
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узбекистан землетрясение информационные технологии президент узбекистана постановление мобильное приложение общество
узбекистан землетрясение информационные технологии президент узбекистана постановление мобильное приложение общество
Жителей Узбекистана будут оповещать о сильных землетрясениях
В республике внедрят национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Для этого разрабатывают специальное мобильное приложение.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
С 1 декабря в Узбекистане планируют поэтапно внедрить национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщает Минюст.
Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана".
В рамках национальной системы специалисты будут проводить мониторинг сейсмических явлений в республике и приграничных районах в режиме реального времени.
Также планируют запустить мобильное приложение “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщение в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.
Кроме того, с 1 июня 2023 года на территории республики начнут исследования индикаторов существующих активных тектонических трещин.
С 1 января 2024 года будут создавать генеральные планы городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования. Эти карты разработает Академия наук Узбекистана.
С 2023-2024 учебного года в программы детсадов и учреждений системы общего, среднего специального и профессионального образования включат правила поведения во время землетрясений.