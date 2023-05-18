https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-vnedreniye-natsionalnaya-sistema-raneye-opovescheniye-zemletryaseniye-postanovleniye-prezident-35069394.html

Жителей Узбекистана будут оповещать о сильных землетрясениях

Жителей Узбекистана будут оповещать о сильных землетрясениях

В республике внедрят национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Для этого разрабатывают специальное мобильное приложение.

2023-05-18T17:46+0500

2023-05-18T17:46+0500

2023-05-18T17:46+0500

узбекистан

землетрясение

информационные технологии

общество

президент узбекистана

постановление

мобильное приложение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/11/15420930_0:123:1185:789_1920x0_80_0_0_b9c2169412e43313a6de1d70f5a6c1dd.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С 1 декабря в Узбекистане планируют поэтапно внедрить национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщает Минюст.Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана".В рамках национальной системы специалисты будут проводить мониторинг сейсмических явлений в республике и приграничных районах в режиме реального времени.Также планируют запустить мобильное приложение “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщение в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.Кроме того, с 1 июня 2023 года на территории республики начнут исследования индикаторов существующих активных тектонических трещин.С 1 января 2024 года будут создавать генеральные планы городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования. Эти карты разработает Академия наук Узбекистана.С 2023-2024 учебного года в программы детсадов и учреждений системы общего, среднего специального и профессионального образования включат правила поведения во время землетрясений.Ранее Sputnik рассказал о том, как спастись во время землетрясения.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан землетрясение информационные технологии президент узбекистана постановление мобильное приложение общество