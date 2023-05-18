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https://uz.sputniknews.ru/20230518/v-uzbekistane-proshel-etnofestival-ilok--foto-35051025.html
В Узбекистане прошел этнофестиваль “Илок” — фото
В Узбекистане прошел этнофестиваль “Илок” — фото
Его программа включала выступления фольклорных коллективов, народные игры, презентацию возможностей гастро-, этно- и спортивного туризма
2023-05-18T12:35+0500
2023-05-18T14:46+0500
узбекистан
ташкентская область
этнофестиваль
культура
история
обычаи
традиции
общество
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области состоялся традиционный этнофестиваль “Илок”, сообщает пресс-служба областной администрации.Гости ознакомились с образом жизни и культурой местного населения, возможностями гастро-, этно- и спортивного туризма, посмотрели выступления фольклорных ансамблей, канатоходцев, театральных актеров, поучаствовали в народных играх.Напомним, что Илок — древнее название долины реки Ахангаран.Это не единственный этнофестиваль, который прошел в Узбекистане в мае 2023 года. Ранее в Кашкадарьинской области организовали международный фестиваль этнокультуры, на который приехали известные дизайнеры из разных стран.
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узбекистан ташкентская область этнофестиваль культура история обычаи традиции общество
узбекистан ташкентская область этнофестиваль культура история обычаи традиции общество

В Узбекистане прошел этнофестиваль “Илок” — фото

12:35 18.05.2023 (обновлено: 14:46 18.05.2023)
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиИлак снова пригласил всех на традиционный этнографический фестиваль
Илак снова пригласил всех на традиционный этнографический фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
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Его программа включала выступления фольклорных коллективов, народные игры, презентацию возможностей гастро-, этно- и спортивного туризма.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области состоялся традиционный этнофестиваль “Илок”, сообщает пресс-служба областной администрации.
© agroturizmЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
Этнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© agroturizm
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
Илак снова пригласил всех на традиционный этнографический фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
Илак снова пригласил всех на традиционный этнографический фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
© agroturizmЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
Этнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© agroturizm
© agroturizmЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
Этнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© agroturizm
Гости ознакомились с образом жизни и культурой местного населения, возможностями гастро-, этно- и спортивного туризма, посмотрели выступления фольклорных ансамблей, канатоходцев, театральных актеров, поучаствовали в народных играх.
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
Илак снова пригласил всех на традиционный этнографический фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Напомним, что Илок — древнее название долины реки Ахангаран.
Это не единственный этнофестиваль, который прошел в Узбекистане в мае 2023 года. Ранее в Кашкадарьинской области организовали международный фестиваль этнокультуры, на который приехали известные дизайнеры из разных стран.
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