В Узбекистане прошел этнофестиваль “Илок” — фото
12:35 18.05.2023 (обновлено: 14:46 18.05.2023)
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиИлак снова пригласил всех на традиционный этнографический фестиваль
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Его программа включала выступления фольклорных коллективов, народные игры, презентацию возможностей гастро-, этно- и спортивного туризма.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области состоялся традиционный этнофестиваль “Илок”, сообщает пресс-служба областной администрации.
© agroturizmЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
© agroturizm
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
© agroturizmЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
© agroturizm
© agroturizmЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
© agroturizm
Гости ознакомились с образом жизни и культурой местного населения, возможностями гастро-, этно- и спортивного туризма, посмотрели выступления фольклорных ансамблей, канатоходцев, театральных актеров, поучаствовали в народных играх.
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиЭтнофестиваль Илок в Ахангаранском районе Ташкентской области
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Напомним, что Илок — древнее название долины реки Ахангаран.
Это не единственный этнофестиваль, который прошел в Узбекистане в мае 2023 года. Ранее в Кашкадарьинской области организовали международный фестиваль этнокультуры, на который приехали известные дизайнеры из разных стран.