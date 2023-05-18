https://uz.sputniknews.ru/20230518/v-uzbekistane-proshel-etnofestival-ilok--foto-35051025.html

В Узбекистане прошел этнофестиваль “Илок” — фото

В Узбекистане прошел этнофестиваль “Илок” — фото

Его программа включала выступления фольклорных коллективов, народные игры, презентацию возможностей гастро-, этно- и спортивного туризма

2023-05-18T12:35+0500

2023-05-18T12:35+0500

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узбекистан

ташкентская область

этнофестиваль

культура

история

обычаи

традиции

общество

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области состоялся традиционный этнофестиваль “Илок”, сообщает пресс-служба областной администрации.Гости ознакомились с образом жизни и культурой местного населения, возможностями гастро-, этно- и спортивного туризма, посмотрели выступления фольклорных ансамблей, канатоходцев, театральных актеров, поучаствовали в народных играх.Напомним, что Илок — древнее название долины реки Ахангаран.Это не единственный этнофестиваль, который прошел в Узбекистане в мае 2023 года. Ранее в Кашкадарьинской области организовали международный фестиваль этнокультуры, на который приехали известные дизайнеры из разных стран.

узбекистан

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