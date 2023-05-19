Форматы сотрудничества России и Узбекистана обсуждают на KazanForum

"У этого коридора есть много различных развязок. Он мультимодальный, понятно, что это железная дорога, и автомобильный транспорт, и морской, и речной транспорт. Это и коммуникации, и трубопроводы, и энергетические линии. Все это важно. Это бизнес. Это жилье, которое появляется вдоль трасс, которые вдруг приобретают новое значение и по ним начинают перемещаться товары. То есть это глобальная логистика. Здесь у нас с коллегами из Узбекистана очень много новых перспективных задач", — рассказал Вольвач.