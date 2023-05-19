https://uz.sputniknews.ru/20230519/mejdunarodnoye-sotrudnichestvo-rossiya-uzbekistan-kazanforum-35114132.html
Форматы сотрудничества России и Узбекистана обсуждают на KazanForum
Форматы сотрудничества России и Узбекистана обсуждают на KazanForum
В центре внимания участников — промышленная кооперация между двумя странами, технопарки, современные форматы торговли
2023-05-19T17:24+0500
2023-05-19T17:24+0500
2023-05-19T18:23+0500
узбекистан
kazanforum
сессия
казань
татарстан
россия
сотрудничество
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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. Одну из сессий экономического форума в Казани посвятили международному сотрудничеству Россия — Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik. Участники встречи обсуждают, в том числе расширение промышленной кооперации между двумя странами, структуру промышленных технопарков в Узбекистане, современные форматы торговли, которые появляются в республике.В обсуждении принимают участие, в частности, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, директор Агентства по привлечению инвестиций при МИПТ Узбекистана Мурат Мирзаев, заместитель директора Департамента внешних связей ТПП России Елена Медведева.О развитии транспортной логистики рассказал Дмитрий Вольвач. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках транспортного маршрута Север-Юг. Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт. Продлится форум до 20 мая.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан россия сотрудничество форум kazanforum замминистра экономического развития дмитрий вольвач директор агентства по привлечению инвестиций мурат мирзаев заместитель директора департамента внешних связей тпп россия елена медведева
узбекистан россия сотрудничество форум kazanforum замминистра экономического развития дмитрий вольвач директор агентства по привлечению инвестиций мурат мирзаев заместитель директора департамента внешних связей тпп россия елена медведева
Форматы сотрудничества России и Узбекистана обсуждают на KazanForum
17:24 19.05.2023 (обновлено: 18:23 19.05.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
В центре внимания участников — промышленная кооперация между двумя странами, технопарки, современные форматы торговли.
КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. Одну из сессий экономического форума в Казани посвятили международному сотрудничеству Россия — Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.
Участники встречи обсуждают, в том числе расширение промышленной кооперации между двумя странами, структуру промышленных технопарков в Узбекистане, современные форматы торговли, которые появляются в республике.
В обсуждении принимают участие, в частности, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, директор Агентства по привлечению инвестиций при МИПТ Узбекистана Мурат Мирзаев, заместитель директора Департамента внешних связей ТПП России Елена Медведева.
О развитии транспортной логистики рассказал Дмитрий Вольвач. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках транспортного маршрута Север-Юг.
"У этого коридора есть много различных развязок. Он мультимодальный, понятно, что это железная дорога, и автомобильный транспорт, и морской, и речной транспорт. Это и коммуникации, и трубопроводы, и энергетические линии. Все это важно. Это бизнес. Это жилье, которое появляется вдоль трасс, которые вдруг приобретают новое значение и по ним начинают перемещаться товары. То есть это глобальная логистика. Здесь у нас с коллегами из Узбекистана очень много новых перспективных задач", — рассказал Вольвач.
Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum".
Участие в нем принимают представители 85 стран.
В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.
Продлится форум до 20 мая.