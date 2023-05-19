https://uz.sputniknews.ru/20230519/shavkat-mirziyoyev-emomali-raxmon-vstrecha-sian-kitay-35086001.html
Что обсудили в Китае Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Что обсудили в Китае Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Встреча лидеров Узбекистана и Таджикистана прошла в рамках саммита стран Центральной Азии и Китая в Сиане.
2023-05-19T08:22+0500
2023-05-19T08:22+0500
2023-05-19T08:22+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи в КНР, сообщает пресс-служба президента.Переговоры прошли в рамках программы саммита стран Центральной Азии и Китая, проходящего в городе Сиане.Речь шла о дальнейшем развитии многопланового сотрудничества и углублении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Мирзиёев и Рахмон высоко оценили итоги очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 12 мая в Ташкенте.Вместе с тем, они отметили важность реализации принятых решений, касающихся наращивания объема взаимного товарооборота и продвижения проектов промышленной кооперации, в том числе в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий.Ранее в Сиане состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Си Цзиньпином, где они обсудили целый ряд совместных проектов.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана таджикистан эмомали рахмон президент встреча китай саммит переговоры политика
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана таджикистан эмомали рахмон президент встреча китай саммит переговоры политика
Что обсудили в Китае Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Встреча лидеров Узбекистана и Таджикистана прошла в рамках саммита стран Центральной Азии и Китая в Сиане.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik
. Актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи в КНР, сообщает пресс-служба президента.
Переговоры прошли в рамках программы саммита стран Центральной Азии и Китая, проходящего в городе Сиане.
Речь шла о дальнейшем развитии многопланового сотрудничества и углублении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Мирзиёев и Рахмон высоко оценили итоги очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 12 мая в Ташкенте.
Вместе с тем, они отметили важность реализации принятых решений, касающихся наращивания объема взаимного товарооборота и продвижения проектов промышленной кооперации, в том числе в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.
Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Ранее в Сиане состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Си Цзиньпином
, где они обсудили целый ряд совместных проектов.