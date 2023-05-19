Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230519/shavkat-mirziyoyev-emomali-raxmon-vstrecha-sian-kitay-35086001.html
Что обсудили в Китае Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Что обсудили в Китае Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Встреча лидеров Узбекистана и Таджикистана прошла в рамках саммита стран Центральной Азии и Китая в Сиане.
2023-05-19T08:22+0500
2023-05-19T08:22+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
таджикистан
эмомали рахмон
президент
встреча
китай
саммит
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35085255_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3885710caa3495bb9f02ac608cdb366f.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи в КНР, сообщает пресс-служба президента.Переговоры прошли в рамках программы саммита стран Центральной Азии и Китая, проходящего в городе Сиане.Речь шла о дальнейшем развитии многопланового сотрудничества и углублении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Мирзиёев и Рахмон высоко оценили итоги очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 12 мая в Ташкенте.Вместе с тем, они отметили важность реализации принятых решений, касающихся наращивания объема взаимного товарооборота и продвижения проектов промышленной кооперации, в том числе в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий.Ранее в Сиане состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Си Цзиньпином, где они обсудили целый ряд совместных проектов.
узбекистан
таджикистан
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35085255_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_907254f9c431fff4206392b164f6c85f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана таджикистан эмомали рахмон президент встреча китай саммит переговоры политика
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана таджикистан эмомали рахмон президент встреча китай саммит переговоры политика

Что обсудили в Китае Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон

08:22 19.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Встреча лидеров Узбекистана и Таджикистана прошла в рамках саммита стран Центральной Азии и Китая в Сиане.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи в КНР, сообщает пресс-служба президента.
Переговоры прошли в рамках программы саммита стран Центральной Азии и Китая, проходящего в городе Сиане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем развитии многопланового сотрудничества и углублении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Мирзиёев и Рахмон высоко оценили итоги очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 12 мая в Ташкенте.
Вместе с тем, они отметили важность реализации принятых решений, касающихся наращивания объема взаимного товарооборота и продвижения проектов промышленной кооперации, в том числе в энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других отраслях.
Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Ранее в Сиане состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Си Цзиньпином, где они обсудили целый ряд совместных проектов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0