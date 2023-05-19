https://uz.sputniknews.ru/20230519/si-szinpin-sammit-sian-sentralnaya-aziya-protivostoyaniye-provokatsii-svet-revolyutsii-35091341.html

К чему Си Цзиньпин призвал Центральную Азию

К чему Си Цзиньпин призвал Центральную Азию

Председатель КНР: Китай и Центральная Азия должны противостоять провокациям "цветных революций".

2023-05-19T10:22+0500

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китай

си цзиньпин

саммит

центральная азия

заявление

политика

безопасность

революция

борьба с терроризмом

экстремизм

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О том, что Китай и центральноазиатские страны должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции" председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане, сообщает РИА Новости.По его словам, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности.Ранее Си выразил готовность Китая помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал.Саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

китай

центральная азия

узбекистан

казахстан

туркменистан

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