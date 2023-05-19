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К чему Си Цзиньпин призвал Центральную Азию
К чему Си Цзиньпин призвал Центральную Азию
Председатель КНР: Китай и Центральная Азия должны противостоять провокациям "цветных революций".
2023-05-19T10:22+0500
2023-05-19T10:22+0500
2023-05-19T11:23+0500
китай
си цзиньпин
саммит
центральная азия
заявление
политика
безопасность
революция
борьба с терроризмом
экстремизм
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О том, что Китай и центральноазиатские страны должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции" председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане, сообщает РИА Новости.По его словам, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности.Ранее Си выразил готовность Китая помочь странам ЦА укрепить оборонный потенциал.Саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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китай си цзиньпин саммит центральная азия китай заявление политика безопасность революция борьба с терроризмом экстремизм узбекистан кыргызстан казахстан туркменистан
китай си цзиньпин саммит центральная азия китай заявление политика безопасность революция борьба с терроризмом экстремизм узбекистан кыргызстан казахстан туркменистан
К чему Си Цзиньпин призвал Центральную Азию
10:22 19.05.2023 (обновлено: 11:23 19.05.2023)
Председатель КНР: Китай и Центральная Азия должны противостоять провокациям "цветных революций".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
О том, что Китай и центральноазиатские страны должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции" председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите “Центральная Азия — Китай” в Сиане, сообщает РИА Новости.
По его словам, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности.
"Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким "трем силам" как терроризм, сепаратизм и экстремизм", — сказал китайский лидер, которого цитирует агентство Синьхуа.
Саммит "Центральная Азия — Китай" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.