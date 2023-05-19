https://uz.sputniknews.ru/20230519/vuzy-kazan-tashkent-podpisaniye-soglasheniye-sotrudnichestvo-kazanforum-35090599.html
KazanForum: медвузы России и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве
KazanForum: медвузы России и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве
Что изменится с подписанием документа в учебном процессе как для студентов, так и преподавателей
2023-05-19T10:17+0500
2023-05-19T10:17+0500
2023-05-19T10:43+0500
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форум
образование
высшее образование
сотрудничество
соглашение
ташкентская медицинская академия
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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. Казанский государственный медицинский университет и Ташкентская медицинская академия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом на полях KazanForum заявил ректор казанского вуза Алексей Созинов, сообщает корреспондент Sputnik. Он отметил серьезную перестройку образовательных программ, внедрение интегрированного образования, что позволяет сократить сроки обучения за счет практического погружения в конкретную ситуацию и самостоятельно решать проблемы.В свою очередь проректор по международному сотрудничеству Ташкентской медицинской академии Джахонгир Исраилов подчеркнул, что вуз сотрудничает с более чем 100 университетами из 48 стран, но Казанский медвуз — главный партнер в образовательной сфере.Напомним, в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Продлится форум до 20 мая.
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узбекистан казань татарстан международный экономический форум россия исламский мир kazanforum ректор алексей созинов казанский медицинский университет проректор ташкентская медицинская академия джахонгир исраилов соглашение образование двойной диплом сотрудничество
узбекистан казань татарстан международный экономический форум россия исламский мир kazanforum ректор алексей созинов казанский медицинский университет проректор ташкентская медицинская академия джахонгир исраилов соглашение образование двойной диплом сотрудничество
KazanForum: медвузы России и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве
10:17 19.05.2023 (обновлено: 10:43 19.05.2023)
Что изменится с подписанием документа в учебном процессе как для студентов, так и преподавателей — в материале Sputnik.
КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. Казанский государственный медицинский университет и Ташкентская медицинская академия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом на полях KazanForum заявил ректор казанского вуза Алексей Созинов, сообщает корреспондент Sputnik.
Он отметил серьезную перестройку образовательных программ, внедрение интегрированного образования, что позволяет сократить сроки обучения за счет практического погружения в конкретную ситуацию и самостоятельно решать проблемы.
"Уже четвертый год Казанский медуниверситет реализует совместно с Ташкентской медицинской академией программу двойных дипломов. Когда студенты обеих стран поступают в Ташкенте и Казани, происходит обмен по части образовательной программы на несколько лет, соответственно они получают два диплома. У нас образовательная программа унифицированная. На форуме мы договорились о старте еще одной программы — это уже образование продолженное, ординатура по акушерству и гинекологии. Принцип тот же — обмены и, конечно, взаимодействие преподавателей, разработка совместной образовательной программы, освоение профильных навыков как на базе Казани, так и Ташкента", — отметил Алексей Созинов.
В свою очередь проректор по международному сотрудничеству Ташкентской медицинской академии Джахонгир Исраилов подчеркнул, что вуз сотрудничает с более чем 100 университетами из 48 стран, но Казанский медвуз — главный партнер в образовательной сфере.
"Казанский медуниверситет является главным стратегическим партнером Ташкентской медицинской академии. У нас хороший опыт сотрудничества на додипломном уровне, мы уже обменялись студентами, которые сейчас обучаются на 4 курсе как в Казани, так и Ташкенте. И чтобы завершить этот процесс подготовки кадров, мы согласовали и утвердили соглашение о реализации совместной программы, у нас это называется клинической ординатурой, в РФ это — ординатура по подготовке акушеров-гинекологов. Уверен, что по этой программе мы сможем изучать и применять лучшие практики двух стран в подготовке кадров", — сказал Джахонгир Исраилов.
Напомним
, в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.
В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.
Продлится форум до 20 мая.