KazanForum: медвузы России и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

"Уже четвертый год Казанский медуниверситет реализует совместно с Ташкентской медицинской академией программу двойных дипломов. Когда студенты обеих стран поступают в Ташкенте и Казани, происходит обмен по части образовательной программы на несколько лет, соответственно они получают два диплома. У нас образовательная программа унифицированная. На форуме мы договорились о старте еще одной программы — это уже образование продолженное, ординатура по акушерству и гинекологии. Принцип тот же — обмены и, конечно, взаимодействие преподавателей, разработка совместной образовательной программы, освоение профильных навыков как на базе Казани, так и Ташкента", — отметил Алексей Созинов.