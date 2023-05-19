https://uz.sputniknews.ru/20230519/zlygostev-sez-uzbekistan-obem-produktsii-2022-35121983.html

В 2022 году резиденты узбекских СЭЗ произвели товаров на $2,4 млрд — Злыгостев

В 2022 году резиденты узбекских СЭЗ произвели товаров на $2,4 млрд — Злыгостев

Торговый представитель России в Узбекистане озвучил итоги прошедшего года на Казанском экономическом форуме.

2023-05-19T18:53+0500

2023-05-19T18:53+0500

2023-05-19T19:09+0500

узбекистан

kazanforum

казань

татарстан

россия

сэз

константин злыгостев

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. За прошедший год все резиденты узбекских свободных экономических зон в Узбекистане промышленной продукции на $2,; млрд. Такую цифру озвучил торговый представитель России в Узбекистане, выступая на Казанском экономическом форуме, передает корреспондент Sputnik."По итогам 2022 года совокупный объем произведенной резидентами всех СЭЗ Узбекистана продукции составил $2,4 млрд. Резидентами малых промышленных зон была произведена продукция более чем на $600 млн", - сказал он.Сотрудничеству Узбекистана и России посвятили одну из сессий экономического форума в Казани. Участники встречи обсуждают, в том числе расширение промышленной кооперации между двумя странами, структуру промышленных технопарков в Узбекистане, современные форматы торговли, которые появляются в республике.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Продлится форум до 20 мая.

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