https://uz.sputniknews.ru/20230522/abdusattorov-nepomnyaschiy-rapid-chm-35211273.html

Абдусатторов сыграет на командном ЧМ по рапиду в одной команде с Непомнящим

Абдусатторов сыграет на командном ЧМ по рапиду в одной команде с Непомнящим

Международная команда шахматистов будет называться WR Chess Team. В нее войдут известные спортсмены из России, Узбекистана, США, Польши, Китая, Индии и Германии.

2023-05-22T17:30+0500

2023-05-22T17:30+0500

2023-05-22T17:52+0500

спорт

шахматы

нодирбек абдусатторов

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31935055_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_773fa49839cc387e93fa8af747684634.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов сыграет на чемпионате мира по рапиду в одной команде с россиянином Яном Непомнящим, сообщает РИА Спорт со ссылкой на предпринимателя Вадима Розенштейна.Розенштейн является главой компании WR, под эгидой которой будет выступать международная команда с участием Абдусатторова.В состав WR Chess Team войдут также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).Чемпионат мира по рапиду пройдет 25 — 29 августа в немецком Дюссельдорфе, на данный момент открыта регистрация команд.Напомним, в 2021 году Нодирбек Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории соревнований.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов ян непомнящий розенштейн уэсли со ян-кшиштоф дуда хоу ифань рамешбабу прагнанадха винсент каймер ян густаффсон шахматы рапид чемпионат мира германия