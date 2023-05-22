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Абдусатторов сыграет на командном ЧМ по рапиду в одной команде с Непомнящим
Абдусатторов сыграет на командном ЧМ по рапиду в одной команде с Непомнящим
Международная команда шахматистов будет называться WR Chess Team. В нее войдут известные спортсмены из России, Узбекистана, США, Польши, Китая, Индии и Германии.
2023-05-22T17:30+0500
2023-05-22T17:30+0500
2023-05-22T17:52+0500
спорт
шахматы
нодирбек абдусатторов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов сыграет на чемпионате мира по рапиду в одной команде с россиянином Яном Непомнящим, сообщает РИА Спорт со ссылкой на предпринимателя Вадима Розенштейна.Розенштейн является главой компании WR, под эгидой которой будет выступать международная команда с участием Абдусатторова.В состав WR Chess Team войдут также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).Чемпионат мира по рапиду пройдет 25 — 29 августа в немецком Дюссельдорфе, на данный момент открыта регистрация команд.Напомним, в 2021 году Нодирбек Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории соревнований.
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узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов ян непомнящий розенштейн уэсли со ян-кшиштоф дуда хоу ифань рамешбабу прагнанадха винсент каймер ян густаффсон шахматы рапид чемпионат мира германия
узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов ян непомнящий розенштейн уэсли со ян-кшиштоф дуда хоу ифань рамешбабу прагнанадха винсент каймер ян густаффсон шахматы рапид чемпионат мира германия
Абдусатторов сыграет на командном ЧМ по рапиду в одной команде с Непомнящим
17:30 22.05.2023 (обновлено: 17:52 22.05.2023)
Международная команда шахматистов будет называться WR Chess Team.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов
сыграет на чемпионате мира по рапиду в одной команде с россиянином Яном Непомнящим, сообщает РИА Спорт
со ссылкой на предпринимателя Вадима Розенштейна.
Розенштейн является главой компании WR, под эгидой которой будет выступать международная команда с участием Абдусатторова.
В состав WR Chess Team войдут также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).
Чемпионат мира по рапиду пройдет 25 — 29 августа в немецком Дюссельдорфе, на данный момент открыта регистрация команд.
Напомним, в 2021 году Нодирбек Абдусатторов стал самым молодым чемпионом
мира по рапиду в истории соревнований.