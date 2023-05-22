https://uz.sputniknews.ru/20230522/saidov-i-lavrov-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-i-v-afganistane-35216613.html
Саидов и Лавров обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане
Саидов и Лавров обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане
Министры иностранных дел Узбекистана и России в ходе встречи в Москве говорили о большом комплексе вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством двух стран.
2023-05-22T20:23+0500
2023-05-22T20:23+0500
2023-05-22T20:43+0500
узбекистан
россия
сергей лавров
бахтиёр саидов
политика
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ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана в ходе встречи в Москве обсудили большой комплекс вопросов двусторонней и международной повестки, среди которых ситуация в Афганистане и Украине, сообщает пресс-служба МИД РФ.Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов рассмотрели также ситуацию в Афганистане и меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе, отмечает пресс-служба.Главы внешнеполитических ведомств говорили также о координации в рамках международных организаций, таких как СНГ, ШОС, ЕАЭС,Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.Глава МИД Узбекистана рассказал о подготовке к предстоящим досрочным президентским выборам.Стороны также обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие.О развитии узбекско-российских связей Сергей Лавров рассказал в своей приветственной речи в ходе переговоров.Бахтиёр Саидов также назвал Россию естественным и близким партнером Узбекистана.
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узбекистан россия министр иностранных дел сергей лавров бахтиёр саидов переговоры москва партнерство украина афганистан политика
узбекистан россия министр иностранных дел сергей лавров бахтиёр саидов переговоры москва партнерство украина афганистан политика
Саидов и Лавров обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане
20:23 22.05.2023 (обновлено: 20:43 22.05.2023)
Министры иностранных дел Узбекистана и России в ходе встречи в Москве говорили о большом комплексе вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством двух стран.
ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik.
Министры иностранных дел России и Узбекистана в ходе встречи в Москве обсудили большой комплекс вопросов двусторонней и международной повестки, среди которых ситуация в Афганистане и Украине, сообщает
пресс-служба МИД РФ.
"При обсуждении вопросов региональной и международной безопасности Лавров изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов рассмотрели также ситуацию в Афганистане и меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе, отмечает пресс-служба.
Главы внешнеполитических ведомств говорили также о координации в рамках международных организаций, таких как СНГ, ШОС, ЕАЭС,
Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.
Глава МИД Узбекистана рассказал о подготовке к предстоящим досрочным президентским выборам.
"Бахтиер Саидов проинформировал о подготовке к проведению досрочных президентских выборов в Узбекистане 9 июля. С российской стороны выражена полная поддержка этого важного политического мероприятия и готовность оказать организационное содействие в его проведении для граждан Узбекистана, находящихся на территории РФ", - отметили в МИД России.
Стороны также обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие.
О развитии узбекско-российских связей Сергей Лавров рассказал в своей приветственной речи в ходе переговоров.