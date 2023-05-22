https://uz.sputniknews.ru/20230522/saidov-i-lavrov-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-i-v-afganistane-35216613.html

Саидов и Лавров обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане

Саидов и Лавров обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане

Министры иностранных дел Узбекистана и России в ходе встречи в Москве говорили о большом комплексе вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством двух стран.

2023-05-22T20:23+0500

2023-05-22T20:23+0500

2023-05-22T20:43+0500

узбекистан

россия

сергей лавров

бахтиёр саидов

политика

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ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана в ходе встречи в Москве обсудили большой комплекс вопросов двусторонней и международной повестки, среди которых ситуация в Афганистане и Украине, сообщает пресс-служба МИД РФ.Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов рассмотрели также ситуацию в Афганистане и меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе, отмечает пресс-служба.Главы внешнеполитических ведомств говорили также о координации в рамках международных организаций, таких как СНГ, ШОС, ЕАЭС,Кроме того, министры обсудили координацию в рамках СНГ, ШОС, а также ЕАЭС, а также рассмотрели ситуацию в Афганистане и дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в регионе.Глава МИД Узбекистана рассказал о подготовке к предстоящим досрочным президентским выборам.Стороны также обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества России и Узбекистана, в том числе политическую, торгово-экономическую, научно-техническую и культурно-гуманитарную составляющие.О развитии узбекско-российских связей Сергей Лавров рассказал в своей приветственной речи в ходе переговоров.Бахтиёр Саидов также назвал Россию естественным и близким партнером Узбекистана.

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